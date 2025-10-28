Вікна одразу перестануть "плакати": цей копійчаний засіб допоможе боротися з конденсатом на склі

З цим лайфхаком вікна будуть чисті та сухі

Конденсат на вікнах — часта проблема, яка виникає восени та взимку. Це відбувається через перепад температур — коли тепле вологе повітря всередині будинку стикається з холодним склом. Зрештою це може призвести до появи вогкості та плісняви.

"Телеграф" розповість, як боротися з конденсатом, щоб вікна перестали "плакати" у холодний сезон.

Проблема з конденсатом на вікнах дуже поширена восени та взимку, коли температура на вулиці знижується, а в будинку дають опалення. Через ці "сльози" на склі в приміщенні може з’являтися вогкість і пліснява. Тому із проблемою потрібно боротися, пише Express.

Як виявилося, є простий і недорогий лайфхак, який допоможе боротися з конденсатом. Все, що вам потрібно – це натерти скло невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Нанесіть кілька крапель густого миючого на чисту ганчірку і протріть цим сухі вікна. Після цього конденсат не з’являтиметься. Також можна додавати до миючого для посуду трохи столового оцту. Він створить додатковий захисний шар на склі, щоб запобігти появі конденсату.

Якщо помітите, що через вікна знову "плачуть", повторіть процедуру. Крім того, не забувайте провітрювати приміщення, це також добре впливає на вентиляцію повітря та запобігає конденсату на вікнах.

