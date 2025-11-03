Знадобляться дві стяжки і трішки часу: як швидко полагодити сушарку для одягу (відео)

Цей лайфхак швидко врятує сушарку для одягу

Сушарка для одягу — важливий побутовий інвентар, який допомагає сушити речі після прання. Особливо вона актуальна для тих, хто живе у квартирі і не має можливості сушити білизну на вулиці у дворі будинку. Однак буває так, що сушарка може зламатися.

"Телеграф" розповідає, як швидко та без зайвих витрат відремонтувати решітку сушарки для одягу своїми руками.

Після кількох років експлуатації решітки на сушарці можуть ламатися та відкріплюватися від основи. Однак, цю проблему можна швидко вирішити, використовуючи підручні матеріали.

У тик-ток акаунті "smartideasonly" опублікували корисне відео про те, як легко і швидко привести до ладу решітки на домашній сушарці для одягу. Якщо помітили, що одна із частин відкріпилася від основи, її можна легко прикріпити.

Для цього вам знадобиться дві невеликі стяжки, щипці або ножиці та кілька хвилин часу. Закріпіть від’єднану решітку до основи двома стяжками, як показано на відео та відріжте зайву довжину стяжок. І вуаля: грати знову на місці щільно закріплені, і ви можете спокійно використовувати свою сушарку для білизни без покупки нової.

