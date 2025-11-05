Ви і зараз неправильно зберігаєте молоко. Чому його не можна ставити в це місце в холодильнику

Є спеціальна полиця у холодильнику, яка підходить для зберігання молока

Молоко — улюблений продукт багатьох українців і часто є в холодильнику. Люди звикли зберігати цей продукт на дверцятах, адже це зручно та практично. Однак — це неправильно.

"Телеграф" розповідає, де в холодильнику найкраще зберігати молоко та молочні продукти і чому не варто ставити його на полицю дверцят.

Лайфхак для зберігання молока

Все життя користуючись холодильником, багато хто не знає, як правильно зберігати в ньому продукти. Як виявилося, у кожної полиці у ньому своя температура, відповідно, вона підходить для різних видів їжі та напоїв. Про це розповів користувач у тік-ток акаунті "Берлінський ринок".

Так, на верхній полиці холодильника найтепліша температура, тому там найкраще зберігати готову їжу, десерти та соуси. На середній полиці найстабільніша температура, тому вона ідеально підходить для зберігання сиру, яєць та молока.

На нижній полиці — найбільш прохолодне місце, тому вона підходить для риби та м’яса. А ось нижня висувна шуфляда найвологіша, тому туди можна покласти овочі, фрукти чи зелень.

Однак найбільш тепле місце в холодильнику – полиці на дверцятах. Тому туди краще не ставити молоко, щоб воно швидко не псувалося. Це місце найбільше підходить для напоїв, соусів, топінгів або сиропів.

