Комунальні послуги під час блекауту: чи потрібно платити за те, чого не використовували

Що робити в такому випадку українцям

Тривалі відключення електроенергії через масові атаки по енергетиці призвели до перебоїв у наданні комунальних послуг. Як будуть перерахувати плату за періоди, коли послуги не надавались або працювали з порушеннями.

Відповідь на це питання надала директор Юридичної компанії "Тацій і Партнери", доктор філософії в галузі права Косінова Дарина для "Телеграфу". Вона пояснила, за яких умов споживач має право на перерахунок плати та як правильно оформити звернення до виконавця послуг.

Як перераховують комунальні послуги під час блекауту

За її словами, порядок перерахунку комунальних платежів регулює постанова Кабінету Міністрів № 127. Вона встановлює єдині правила, як зменшувати плату за послуги, якщо їх не надали повністю, дали частково або вони були неналежної якості. Ці правила діють для опалення, гарячої води, водопостачання, водовідведення та вивезення сміття.

Відповідно до документа, виконавці послуг мають робити перерахунок самостійно, навіть якщо споживач не звертався, але можна також ініціювати його через подання акта-претензії. Перерахунок проводиться протягом місяця після закінчення розрахункового періоду або після визнання претензії виконавцем.

Для кожної послуги є свої критерії

Для опалення беруть до уваги тривалість подачі тепла та температуру повітря й теплоносія в квартирі. Для гарячої води важливі температура, тиск та відповідність санітарним нормам. За відхилення від цих норм існують формули, за якими обчислюють зменшення плати.

Перерахунок не проводять у випадках планових ремонтів або аварій, коли плата за послугу не нараховувалась, або якщо проблема виникла через дії споживача. Навіть у таких ситуаціях виконавець може бути зобов’язаний виплатити споживачеві законну компенсацію, якщо на те є підстави.

Комунальні послуги. Фото: 24 Канал

Де діють правила

Документ не діє на територіях бойових дій, тимчасово окупованих територіях і протягом трьох місяців після їх закінчення. Відключення електроенергії саме по собі не дає автоматичного права на перерахунок, але може стати підставою для зменшення плати за конкретну послугу.

Як споживачеві захистити свої права

Щоб захистити свої права, споживачу потрібно зібрати докази: показники приладів, фото чи відео, чеки або квитанції. Потім слід офіційно звернутися до виконавця послуг і попросити скласти документ, де буде описано проблему.

Основне правило — збирати факти, документувати порушення та звертатися до виконавця. За потреби можна залучати контролюючі органи або об’єднуватися з іншими споживачами для колективного вирішення проблеми.

Якщо через обстріли чи інші подібні обставини електроенергія, опалення або вода не надавались, споживач має право не платити за ті послуги, якими фактично не користувався. Тобто у період відключення плату треба переглянути та скоригувати.

