Комуналка злетить в ціні? Експерт про виклики опалювального сезону та майбутні тарифи

Без тепла, води й транспорту? Чому система ЖКГ тріщить по швах

Після оприлюднення прогнозу НБУ про можливе подорожчання комунальних послуг уже після завершення опалювального сезону 2025/26 українці занепокоїлися: що саме може зрости в ціні та наскільки суттєвими будуть нові тарифи? Попри діючий мораторій на підвищення вартості тепла, газу та води, реальні витрати комунальних підприємств давно перевищили чинні тарифи, а борги — як держави, так і населення — досягли критичних показників.

Про те, що відбувається в галузі ЖКГ, які ризики несе зростання заборгованості та чи можуть міста залишитися без опалення чи електротранспорту цієї зими — "Телеграфу" поговорив в бліцінтерв’ю з експертом з питань публічних (комунальних) послуг та відповідної інфраструктури Асоціації міст України Олегом Гарником.

Олег Гарник

Нові тарифи і подорожчання комуналки

— Нещодавно НБУ видав прогноз, відповідно до якого по закінченні опалювального сезону 2025/26 комуналка в Україні має подорожчати. Наскільки правомірними є такі його заяви і наскільки можуть зрости комунальні послуги вже 2026 року? Електрика? Вода? Опалення? Утримання будинків та вивезення сміття?

— Станом на сьогодні держава визнала свій борг перед підприємствами тепло- та водо- постачання в розмірі 67 млрд гривень за різницю в тарифах. Адже після меморандуму 2021 між представниками Уряду та Асоціації міст України тарифи на тепло й воду муніципалітети не підіймають.

Собівартість з того часу виросла, тому важливо, щоб в Держбюджеті на 2026 були закладені кошти на повернення цієї заборгованості з державного бюджету.

Після розрахунку з підприємствами за різницю в тарифах, можна говорити про зміну тарифів, якщо законодавець скасує мораторій на підвищення тарифів на послуги теплопостачання, гарячого водопостачання, природний газ та послуги з його розподілу, введений Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" від 29.07.2022 № 2479-IX.

Заборгованість населення за комуналку: масштаби та наслідки

— Наскільки великим є борг населення України за ЖКП? Він скорочується чи продовжує рости?

— Статистичні дані щодо обсягів заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення офіційно не оприлюднюються. Але з наявної в нас інформації вони досить суттєво зросли, наприклад борги населення перед підприємствами теплопостачання зросли до 35 млрд грн (на 2 млрд більше, чим минулого року), перед підприємствами водопостачання та водовідведення до 10 млрд грн, за вивезення побутових відходів – до 2,5 млрд грн.

Така заборгованість населення, а також заборгованість держави з різниці в тарифах, не дозволяє підприємствам сфери ЖКГ проводити ремонти об’єктів життєзабезпечення, здійснювати заміну мереж. В наслідку це призводить до таких аварій, які відбулися у Львові, Сумах та інших містах.

Аварія на водогоні у Львові залишила 50 тисяч людей без води

Чи можуть українські міста залишитися без електротранспорту?

— Чи можлива загроза зупинки електротранспорту у містах через нестачу електроенергії? Адже метро, трамвайні чи тролейбусні дроти дизель-генератор не заживить.

— Асоціація міст України з квітня цього року спільно з Міністерством розвитку громад і територій робить все для недопущення рішення НКРЕКП про можливість зупинки електропостачання в разі виникнення заборгованості комунальних підприємств перед постачальником електроенергії, то ж в разі юридичних проблем зупинки не повинно бути. Під час аварійних відключень міський електричний транспорт зупиняється, це зрозуміло.

У тому випадку, коли є тільки брак електричної енергії, забезпечення нею потреб міського електричного транспорту є і буде в пріоритеті. Тому органи місцевого самоврядування докладають максимальних зусиль для забезпечення електричною енергією метро, трамваїв та тролейбусів. Але все залежить від загальнодержавної системи енергопостачання, яка зараз дуже потерпає через обстріли. Дякуємо енергетикам за титанічну роботу з забезпечення наших громад електроенергією.

Блекаут в Києві

Опалювальний сезон під загрозою: які міста у зоні ризику?

— Яким містам загрожує небезпека залишитися без опалення взимку?

— Крім великої заборгованості держави перед підприємствами тепло- та водопостачання, що заважає їм обслуговувати мережі, є проблеми з відключенням електроенергії. Всі муніципалітети максимально підготували альтернативні джерела електроенергії. Робили це з весни й навіть зараз отримують через Асоціацію міст України генератори великої потужності від іноземного партнера, які будуть використовувати в тому числі для підприємств тепло- й водопостачання постачання.

То ж всі готові до опалювального сезону, але залежать не тільки від наявності електроенергії, але й газопостачання. У всіх є загроза ворожих обстрілів, які можуть спричинити перебої з постачанням тепла в оселі в окремих населених пунктах.