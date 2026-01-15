Навіщо на джинсах ці металеві заклепки? Відповідь вас здивує

Ці штучки з’явилися понад 150 років тому

Багато хто з нас щодня одягає улюблену пару джинсів, навіть не замислюючись про дрібні деталі. Маленька кишенька, шкіряні нашивки або крихітні мідні "ґудзики" на кутах кишень. Це не просто декор та не випадковість.

Мало хто знає, що ці металеві деталі офіційно називаються ріветами (від англ. rivet — заклепка). Вони з’явилися не заради краси, а як розв'язання серйозної проблеми, з якою стикалися золотошукачі та робітники у ХІХ столітті.

У ті часи джинси були насамперед спецодягом. Через важку фізичну працю і звички носити в кишенях важкі інструменти або здобуті самородки, тканина не витримувала навантаження. Кишені просто відривалися "з м’ясом" по швах. Тому у 1873 році кравець Джейкоб Девіс (винахідник джинсів) і його партнер Леві Страус (засновник компанії Levi Strauss & Co.) придумали рішення: зміцнювати місця найсильнішого натягу тканини металевими заклепками для кінської збруї.

Фото: Pinterest

Навіщо вони зараз

Сьогодні ми рідко носимо в кишенях зливки золота, але рівети продовжують виконувати свою роботу:

Міцність. Вони захищають шви від розривів, коли ви сідаєте чи щільно набиваєте кишені гаджетами. Стиль. Без цих деталей джинси втрачають свій класичний, "автентичний" вигляд.

Цікавий факт: раніше заклепка була і на гульфіку (у нижній частині ширинки), але її прибрали після скарг чоловіків на те, що метал занадто сильно нагрівається біля вогнища та викликає опіки. До речі, раніше ми відповідали, чому на чоловічих трусах є гульфік.