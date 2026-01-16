Назви цих сіл в Україні звучать як мем. До чого тут котики (карта)

Цікаві населені пункти є по всій країні

В Україні багато цікавих топонімів — деякі дуже милі та ніби повертають у дитинство. Інші ж звучать як мем.

На Житомирщині є два села, які могли б стати раєм для любителів котиків. Назви схожі — Малі Кошарища та Великі Кошарища.

Малі Кошарища та Великі Кошарища стали приводом для мему

Малі Кошарища — село в Україні, у Житомирському районі Житомирської області. Воно входить до складу Глибочицької сільської громади. Людей у селі небагато — населення становить 124 особи (за даними перепису 2001 року).

У тій самій Глибочицькій сільській територіальній громаді є Великі Кошарища (раніше — Кошарища). Там проживає 510 осіб (2001).

Перші згадки про Кошарище датуються 1754 роком. Воно згадується в люстрації Київського воєводства, село належало до Коростишева.

Попри "котяче" звучання, ймовірно, назві сіл пов'язані із вівцями. Слово "Кошарища" швидше за все походить від слова "кошара", що означає вівчарню чи місце для утримання овець.

