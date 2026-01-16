Названия этих сел в Украине звучат как мем. Причем здесь котики (карта)

Интересные населенные пункты есть по всей стране

В Украине много интересных топонимов — некоторые очень милые и как будто возвращают в детство. Остальные же звучат как мем.

В Житомирской области есть два села, которые могли бы стать раем для любителей котиков. Названия похожи – Малые Кошарища и Большие Кошарища.

Малые Кошарыща и Большие Кошарища стали поводом для мема

Малые Кошарища — село в Украине, в Житомирском районе Житомирской области. Оно входит в состав Глубочицкой сельской общины. Людей в селе немного — население составляет 124 человека (по данным переписи 2001 года).

В той же Глубочицкой сельской территориальной общине есть Большие Кошарища (ранее — Кошарища). Там проживает 510 человек (2001 год).

Первые упоминания о Кошарище датируются 1754 годом. Оно упоминается в люстрации Киевского воеводства, село принадлежало Коростышеву.

Несмотря на "кошачье" звучание, вероятно, названия сел связаны с овцами. Слово "Кошарища" скорее всего происходит от слова "кошара", что означает овчарню или место для содержания овец.

