Лісові хижаки вважали це місце своїм? В Україні є річка із цікавою назвою (фото)

Поруч знаходиться село, яке отримало від річки свою назву

В Україні є чимало унікальних водойм із незвичайними, а часом навіть лячними назвами. Одна із них знаходиться у Хмельницькій області та названа на честь хижака, якого здавна вважають "санітаром лісу".

Річка з цікавою назвою "Вовк" є правою притокою Південного Бугу. Вона протікає лише у межах Хмельницької області.

Водойма бере свій початок поблизу села Вищі Вовківці, назва якого походить від самої річки. Ймовірно, в цій місцевості раніше було багато лісових хижаків.

Річка Вовк у Хмельницькій області, Фото: Вікіпедія.

Загальна довжина річки становить близько 71 кілометра, а площа водозбірного басейну — приблизно 915 квадратних кілометрів. У верхній течії вона подекуди заболочена.

Уздовж річки розташовані населені пункти, серед яких місто Деражня та селище Летичів, а також низка сіл Хмельницького району. Для місцевих жителів водоймище має практичне значення, оскільки використовується для господарських потреб, зрошення, а також у системі ставків комплексного призначення, створених для регулювання стоку та рибництва.

У басейні Вовка зустрічаються торф’яні ділянки, що говорить про природну болотистість окремих зон заплави. Навколишній ландшафт типовий для Поділля — поєднання лук, сільськогосподарських угідь та невеликих лісових масивів.

Існує легенда про річку Вовк, яка говорить, що колись на її берегах часто з’являвся вовк, то один, то разом зі зграєю. Він не завдавав людям шкоди, тому вони його не чіпали. Минали роки, вовк став з’являтися дедалі рідше, а потім зовсім зник, але його тіло виявили біля водойми. Він прийшов помирати у своє улюблене місце, але чому саме цей берег так манив хижака, ніхто так і не впізнав.

