Звучить наче образа: в Україні є село з унікальною назвою

Перша згадка про це поселення з'явилась понад двісті років тому

В Україні є безліч населених пунктів з цікавими та смішними назвами. Проте, зустрічаються й такі, що можуть образити необізнаного співрозмовника.

Серед таких, зокарема, й село Дурбайли Одеської області. "Телеграф" розкаже про історію та походження незвичної назви цього населеного пункту.

Де знаходиться село

Село Дурбайли розташоване в Роздільнянському районі Одеської області (у складі Новоборисівської громади). До 17 липня 2020 року було підпорядковане Великомихайлівському району, який був ліквідований.

Площа села — 0,302 квадратних кілометри. Згідно з переписом 1989 року населення села становило 43 особи, з яких 23 чоловіки та 20 жінок. А згідно перепису 2001 року, в селі мешкало вже 15 осіб.

Село Дурбайли на мапі України

Походження назви села

Дурбайли були засновані у 1892 році. Офіційні джерела не містять однозначної інформації щодо походження назви села. Проте, є кілька ймовірних версій.

Найбільш вірогідно, що назва походить від прізвища або прізвиська засновника чи власника цієї місцевості. Це зумовлено тим, що суфікс -"айли" характерний для утворення прізвищ та топонімів від особових назв.

Село Дурбайли на мапі України

Також, не варто забувати й про тюркський вплив. Історично Одеська область була місцем перетину з тюркськими народами, в мові яких, корінь "дур" або "тур" часто пов'язаний зі стоянками або поселеннями.

Також, попри відсутність, прямих згадок, у подібних назвах часто вбачають зв'язок з діалектними словами. Наприклад, слово "дурбай" в українській мові характеризувало незграбну людину або людину, яка постійно робить щось не так (дурень, довбень і т.д.).

