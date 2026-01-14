Ви точно захочете туди заїхати: в Україні є село, назва якого схожа на магазин іграшок

Історія цього села змушує кожного посміхнутися

Назва цього села звучить так, ніби це дитячий магазин, або чийсь невдалий жарт на карті України. Хтось усміхається, хтось кривиться, а дехто одразу намагається знайти "прихований сенс" і зайві асоціації. Але за цією, на перший погляд, кумедною назвою ховається цілком серйозне поліське село, яке точно не має нічого спільного з іграшками.

Що варто знати

Волинське село Кукли має незвичну назву, яка часто викликає іронію, проте насправді воно має давню історію

Перші письмові згадки про це поселення з’явилися ще у XVI столітті, коли воно належало відомим князівським родам Чорторийських та Четвертинських

Найбільш імовірною версією походження назви історики вважають місцеву рослину "кукіль", а не дитячі іграшки

Кукли — звичайне українське село, що входить до складу Маневицької селищної громади Камінь-Каширського району Волинської області. За останніми даними, тут мешкає 772 людей, а поруч знаходиться село Северинівка — частина тієї ж громади.

Село Кукли. Фото: volynia.com

Найдавніша письмова згадка про Кукли сягає 1559 року. Тоді поселення входило до великих земельних володінь князівського роду Чорторийських. Пізніші джерела фіксують село як маєток князя Михайла Четвертинського. За даними Вікіпедії, із Куклів сплачували податок з восьми дворів, а наприкінці XVI століття — з тих самих дворів та кількох городників.

Храм в селі Кукли, приблизно 1916 рік. Фото: ebay.de

Щодо походження назви села, історики наводять кілька версій. Найпоширеніша пов’язує її з бур’яном "кукіль", який колись масово ріс на цій території. Назва могла еволюціонувати від "Кукіль" до сучасної форми. Є й гіпотеза про зв’язок із литовським словом koklis, що означає кахлю, однак прямих підтверджень цієї версії немає.

Це сільська місцевість із типовою інфраструктурою: тут працює Куклинський ліцей, є поштові маршрути та кілька центральних вулиць, як-от вулиця Шевченка та Варшавська. Тут є також навчальний заклад (Куклинський ліцей) і дерев'яний храм.

Церква в селі Кукли. Фото: volynia.com

Раніше "Телеграф" розповідав про село з "апетитною" назвою в Україні. Воно увійшло в "Книгу рекордів України".