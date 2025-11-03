Апельсин, що врятував Одесу: неймовірна історія монумента в центрі міста (фото)
Одесити назвали цей артоб'єкт як "Пам'ятник Хабарю"
В Одесі є монумент апельсина, що нагадує про історичний випадок 1800 року, коли магістрат міста отримав дозвіл на будівництво порту завдяки подарунку імператору.
Монумент апельсину, що врятував Одесу розташований на бульварі Військо-морських сил в центрі міста. "Телеграф" розповість більш детально про історію цього артоб'єкту.
Історія почалася після сходження на престол імператора Павла I, який скасував проєкти його матері Катерини II, включно з будівництвом порту та розвитку Одеси. Перший містобудівничий Франц де Воллан втратив посаду, а будівельна експедиція була розпущена. Проте члени магістрату міста не здалися: вони вирішили використати дипломатичний хід, відправивши імператору подарунок — 3 тисячі помаранчів, разом із проханням надати кредит на завершення порту.
Хід виявився успішним: Павло I скасував заборони, надав місту кредит у 250 000 рублів і право розбудови порту на 14 років. Саме цей курйозний епізод надихнув на створення сучасного монумента.
Хто займався проєктом "Монумент апельсину"
Проєкт розробили архітектор Володимир Глазирін і скульптор Олександр Токарев за ініціативи Валерія Балуха. Скульптура з бронзи зображує імператора, який розглядає апельсин, поруч — візок із конями, а на верхівці — моделі історичних споруд Одеси.
Спершу монумент встановили на перетині Пушкінської та Ланжеронівської, але згодом перенесли на бульвар Військово-морських сил, щоб не порушувати історичний ландшафт. Одесити ж жартома прозвали його "Пам’ятником Хабарю".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Олеському замку, який на заході України, виповнилось 700 років. Як і інші історичні будівлі, ця зберігає чимало цікавих легенд.