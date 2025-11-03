Апельсин, що врятував Одесу: неймовірна історія монумента в центрі міста (фото)

Одесити назвали цей артоб'єкт як "Пам'ятник Хабарю"

В Одесі є монумент апельсина, що нагадує про історичний випадок 1800 року, коли магістрат міста отримав дозвіл на будівництво порту завдяки подарунку імператору.

Монумент апельсину, що врятував Одесу розташований на бульварі Військо-морських сил в центрі міста. "Телеграф" розповість більш детально про історію цього артоб'єкту.

Який вигляд має монумент

Історія почалася після сходження на престол імператора Павла I, який скасував проєкти його матері Катерини II, включно з будівництвом порту та розвитку Одеси. Перший містобудівничий Франц де Воллан втратив посаду, а будівельна експедиція була розпущена. Проте члени магістрату міста не здалися: вони вирішили використати дипломатичний хід, відправивши імператору подарунок — 3 тисячі помаранчів, разом із проханням надати кредит на завершення порту.

Імператору Павлу І дали хабар у вигляді апельсинів, аби збудувати порт

Хід виявився успішним: Павло I скасував заборони, надав місту кредит у 250 000 рублів і право розбудови порту на 14 років. Саме цей курйозний епізод надихнув на створення сучасного монумента.

Хто займався проєктом "Монумент апельсину"

Проєкт розробили архітектор Володимир Глазирін і скульптор Олександр Токарев за ініціативи Валерія Балуха. Скульптура з бронзи зображує імператора, який розглядає апельсин, поруч — візок із конями, а на верхівці — моделі історичних споруд Одеси.

Спершу монумент встановили на перетині Пушкінської та Ланжеронівської, але згодом перенесли на бульвар Військово-морських сил, щоб не порушувати історичний ландшафт. Одесити ж жартома прозвали його "Пам’ятником Хабарю".

