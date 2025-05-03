Два роки була без пам’ятника і в занедбаному стані: як виглядає могила експрезидента Кравчука

Поховано експрезидента України на одному з найстаріших кладовищ Києва

Леонід Кравчук, який був вихідцем із селянської сім’ї та в молодості працював вантажником, увійшов до історії як перший президент незалежної України. Саме він став однією з ключових постатей, яка вплинула на розпад Радянського Союзу.

У 2022 році експрезидент помер на 89-му році життя. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає могила Леоніда Кравчука, яка два роки була у занедбаному стані.

Леонід Кравчук — що відомо про колишнього президента України

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук народився 10 січня 1934 року у селі Великий Житин (Рівненська область). Після закінчення школи він став студентом Рівненського кооперативного технікуму, де навчався на "Бухгалтерському обліку", а згодом здобув освіту за спеціальністю "Політекономія" у Київському державному університеті.

Леонід Кравчук у молодості, Фото: Getty Images

Політичну кар’єру Кравчук розпочав у 1970-х роках, приєднавшись до Комуністичної партії, і впевнено просувався службовими сходами. Депутатом вперше його обрали 1985 року, а 1990 року Леонід став головою Верховної Ради УРСР. Обіймаючи цю посаду, він прийняв постанову та Акт проголошення незалежності України.

Через рік, а саме 1 грудня 1991 року, Кравчука було обрано главою нашої країни, він набрав 61,6% голосів виборців. Період його каденції припав на непростий час, оскільки в Україні була економічна криза, тотальне безробіття та гіперінфляція.

Леонід Кравчук став першим президентом незалежної України, Фото: Getty Images

Однак Кравчук став однією з ключових фігур, яка поклала край існуванню СРСР, це сталося після підписання 1991 року Біловезької домовленості. Тоді вперше пролунав голос України як суверенної держави на міжнародній арені.

Леонід Кравчук поклав край існуванню СРСР, Фото: Getty Images

Також за президентства Леоніда Кравчука було затверджено національні символи України — прапор, гімн та герб, а також сформовано Збройні Сили. Ще почалося співробітництво з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Хоча Кравчука багато хто критикує за позицію щодо ядерної зброї, а також за підписання Массандрівських угод та "Тристоронньої заяви" президентів України, Росії та США.

Як виглядав Леонід Кравчук, Фото: Getty Images

Який вигляд має могила Леоніда Кравчука і від чого він помер

Перший президент незалежної України помер 10 травня 2022 року у віці 88 років. За рік до цього Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці та проходив лікування в одній із лікарень Німеччини. Але після неї політик так і не зміг повністю відновитись.

Леонід Кравчук помер у 2022 році, Фото: Getty Images

Поховали Леоніда Кравчука на одному із найстаріших цвинтарів Києва — Байковому, який є місцем поховання найпочесніших українських діячів. Однак два роки могила експрезидента України залишалася у занедбаному стані.

У 2023 році журналісти "Телеграфа" побували на місці поховання Леоніда Кравчука. На той момент могилу підтоплювало дощем, пам’ятника не було, а табличка та хрест просто лежали на бетонній плиті, закріплені дерев’яними підпірками.

Могила Кравчука була у жахливому стані, Фото: Getty Images

Два роки на могилі Кравчука не було пам’ятника, Фото: Getty Images

Але у 2024 році на могилі колишнього президента Леоніда Кравчука нарешті встановили постамент із білого мармуру із викарбуваним обличчям політика. Місце поховання оточили кам’яним парканом, поряд встановили квіти, тому могила колишнього політика зараз виглядає доглянуто.

Як зараз виглядає могила Кравчука, Фото: Getty Images

Леоніда Кравчука поховано на Байковому цвинтарі, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядає пам’ятник поету та політику Борису Олійнику. На його могилі встановили незвичайний величний пам’ятник.