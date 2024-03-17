Помер Геннадій Москаль

Політиці було 73 роки

Після тяжкої хвороби помер народний депутат України VI та VII скликань, екслава Луганської облдержадміністрації, екслава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. "Телеграф" згадує, чим що запам'ятався політик.

Про це у неділю, 17 березня, на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Микола Княжицький. Зазначимо, про хворобу українського політика поки що ніде не розголошують інформацію.

"Він обіймав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про заплановані напади на новий канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо, 5 каналу та інших патріот…, — йдеться у повідомленні.

Нардеп Олексій Гончаренко також повідомив у своєму Telegram-каналі про смерть Геннадія Москаля.

Геннадій Москаль

Біографія та факти

Геннадій Москаль народився 11 грудня 1950 року у селі Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області у сім’ї службовців.

1970 року він закінчив Чернівецький технікум залізничного транспорту. 1976 року закінчив Київську вищу школу міліції МВС, а потім 1982 року — Академію МВС.

У період з 2000 до 2001 року Москаль був заступником міністра внутрішніх справ, начальник УМВС у Дніпропетровській області.

З червня 2001 року по вересень 2002 року — голова обласної державної адміністрації в Закарпатській області.

У лютому 2005 року став заступником міністра внутрішніх справ України – начальника кримінальної міліції.

У листопаді того ж року Геннадій Москаль обійняв посаду голови Луганської обласної державної адміністрації.

9 січня 2007 року указом президента було призначено заступником голови Служби безпеки України.

2007 року Москаль став народним депутатом України від блоку "Наша Україна — Народна самооборона".

2012 року знову пройшов у Верховну Раду від партії "Батьківщина".

У 2019 році йшов самовисуванцем до Ради IX скликання мажоритарним округом №106 (Луганська область), але не пройшов.

У вересні 2014 року указом Порошенка Москаля було призначено головою Луганської обласної державної адміністрації.

Влітку 2015 року Москаль очолив Закарпатську ОДА. А у квітні 2019 року він подав заяву про звільнення з цієї посади за власним бажанням, але тоді глава держави її не підписав.

У червні 2019 року Москаль написав заяву про вихід зі складу партії БПП Солідарність (зараз Європейська Солідарність).

Також у червні його було звільнено з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Геннадій Москаль

Відомі висловлювання Геннадія Москаля

"Крім порожнечі, я нічого не бачу. Я думаю, отримавши цю владу, вони самі навіть не знають, що з нею робити", — так політик критикував нинішнього президента Володимира Зеленського, впевнений, що той не зможе завершити війну на Донбасі.

"Спалив. І коли подивився — одна краватка в мене була зелена, яку я одягав на великі свята, подивився зі зворотного боку — Brioni. Думаю: ялинки-палиці! Все одно не шкода!", — заявив Москаль після перемоги Зеленського на президентських виборах.. За його словами, він спалив усе зелене у своєму гардеробі.

"Я, як голова військово-цивільної адміністрації, повинен був ось так (скласти руки на грудях, — Ред.) і говорити: "Я з москалями не буду ніякої розмови вести"? Значить, нехай люди мерзнуть? за обстрілів уже дахів не було тощо. Очевидно треба було домовитися", — сказав Москаль про свої таємні переговори з бойовиками "ЛНР" у 2019 році.

"Кучка "правих" зібралися і почали підштовхувати країну туди, куди вважали за потрібне. Я не говорю про армію — я говорю про гасло "мова і віра". Треба стратити того, хто вибрав таке гасло для виборчої кампанії Порошенка", — заявив у 2019 році Геннадій Москаль, говорячи, що мова та віра не об’єднують країну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні помер відомий кінооператор Юрій Бордаков у віці 77 років. Він мав звання заслуженого митця УРСР. Також було нагороджено Державною премією ім. Т. Шевченка за участь у створенні кінотрилогії "Чорнобиль: два кольори часу".