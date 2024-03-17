"Гроби замовлені", "я не палата №6", "бажаю неуспіхів": якими фразами запам’ятався Україні Геннадій Москаль

Багато гострих фраз політика рознесли соціальними мережами, де вони стали мемами

У неділю, 17 березня, пішов із життя Геннадій Москаль, народний депутат України VI та VII скликань, ексглава Луганської облдержадміністрації, ексглава Закарпатської ОДА. "Телеграф" пропонує згадати, чим він запам’ятався і якими яскравими висловлюваннями відзначився за життя.

За час своєї політичної діяльності та роботи на посадах голови обладміністрацій Москаль зробив багато жорстких заяв, ніколи не соромлячись камери. Він умів сказати те, що насправді думає, особливо якщо це стосувалося влади, політиків країни чи теми росіян.

Численні гострі фрази Москаля розтягнули на цитати й вони стали популярними у соціальних мережах.

Коротка біографія Геннадія Москаля

11 грудня 1950 року народився у селі Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області;

2000-2001 рр. — Заступник міністра внутрішніх справ, начальником УМВС у Дніпропетровській області;

2001-2002 рр. — Голова Закарпатської ОДА;

Лютий 2005 р. – заступник міністра внутрішніх справ України – начальник кримінальної міліції.

Листопад 2005 р. – голова Луганської ОДА;

2007 р. — народний депутат від "Наша Україна";

Січень 2009 р. – заступник голови Служби безпеки України.

2012 р. — народний депутат від партії "Батьківщина".

Червень 2019 р. – Москаль написав заяву про вихід зі складу партії БПП Солідарність (зараз – Європейська Солідарність).

Червень 2019 р. – звільнений за власним бажанням з посади голови Закарпатської ОДА.

ТОП висловлювань Геннадія Москаля

У 2015 році Геннадій Москаль вітаючи українців із роковинами незалежності, пояснив, хто заважає членству України в Євросоюзі: "Що нам заважало 24 роки стати повноправними членами Євросоюзу? Я думаю, на нашому шляху були дурні, авантюристи та популісти. Якщо ми приберемо їх арени України, то ми наступного року стоятимемо тут, на цьому місці, вже в об’єднаній Європі".

У тому ж 2015 році Москаль "привітав" з днем народження ватажка так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького, адресувавши йому промовистий гуцульський тост: "Підходили сьогодні в адміністрації журналісти і запитали, чи привітав я Плотницького зі святом. Відповідаю – ні, ні телеграм, ні листівок я не посилав, це надто велика честь для нього… Але, оскільки мені нагадали про цей день, то скажу так – по-перше, краще б він не народився., У гуцулів є дуже багато дотепних тостів, один з яких якраз підходить до головної персони вчорашнього "урочистості — бажаю вам неуспіхів у праці та геморою в серці!".

"Я не палата №6 і роблю все, щоби туди не потрапити".

"Ось Кравчук дуже добре сказав: пливли, пливли і на березі потонули. Вибачте, я б сказав: "Плили, пливли, а вони на березі вс*алися".

"Крім порожнечі, я нічого не бачу. Я думаю, отримавши цю владу, вони самі навіть не знають, що з нею робити", — так політик критикував нинішнього президента Володимира Зеленського, впевнений, що той не зможе завершити війну на Донбасі.

"Спалив. І коли подивився — одна краватка в мене була зелена, яку я одягав на великі свята, подивився зі зворотного боку — Brioni. Думаю: ялинки-палиці! Все одно не шкода!", — заявив Москаль після перемоги Зеленського на президентських виборах. За його словами, він спалив усе зелене у своєму гардеробі.

"Ти від кого? Від СБУ, чи від МВС, ану кажи чесно! З 7-ї служби, чи з якої? З якої? Чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи. Пішов ти на х*й зі своїм телеканалом, ти поняв мене, чи ні? Іди к й**ой матері. Ну шо ти ще хочеш почути від мене? Провокатор х*єв. Так, якого ти х*я до мене при**вся, якщо ти не до мене підійшов. Ти шо дов**б?" — сказав Москаль у розмові із "журналістом"" у Чернівцях.

"Тупості деяких рішень я перестав уже навіть дивуватися!", — сказав Геннадій Москаль в інтерв’ю "Обозревателю" в 2015 році.

"У здорової людини логіки в цьому немає, якщо у них хвора голова.. ну тільки у хворої голови могла народитися така уява, як "ДНР", "ЛНР" та інша гидота."

"Я не знаю, хто там говорив такий розумний про "Лугандонію". Виходить, що, ну це дебіл міг тільки таке сказати. Тут живуть жителі Луганської області, а не "Лугандонії". Хто це говорив, то сам га** він закінчений". "Приїжджай сюди і йди воюй, а не виступай по телевізору".

" Я постійно тут знаходжусь і чую, що "ЛНР" настає. То в четвер, то в п’ятницю. Ми їх чекаємо з нетерпінням уже давним-давно. Але щось я їх не бачу. Все у нас готове для прийому. Навіть уже труни замовлені ".

Москаль та Медведчук — що було спільного

У 2019 році Геннадій Москаль розповів, що його об’єднує з Віктором Медведчуком від ОПЗЖ. Про це пише Bihus.

"Ніщо сьогодні в Україні так не об’єднує людей, як спільні вороги. Спільний ворог об’єднує тих, хто ще пів року до виборів не розмовляв один з одним. Медведчук сьогодні – проти Зеленського та його команди, і я – проти Зеленського та його команди. Ось і все, що нас об’єднує", – сказав Москаль.

2021 року Москаль прокоментував справу Медведчука в суді. Він зазначив, що суд намагається затягнути справу через відсутність доказів.

"Це абсолютна дурість. Він що з’їсть матеріали справи, коли ознайомлюватиметься? У цих матеріалах крім роздруківки з інтернету та вирізки з газет абсолютно нічого немає. Я не знаю, що там можна знищити, з’їсти, або як Медведчук може перешкоджати. ", — Вважав політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 лютого в Україні попрощалися з політиком та в’язнем радянських таборів Степаном Хмарою, який виборював незалежність нашої країни. Він пішов із життя у віці 86 років.