Термін придатності насіння: яка насінина зійде і через 15 років?

Знайшли вдома насіння овочів, трав або квітів? Розповідаємо, скільки років воно вважається придатним

Напередодні весни багато городників почали активно переглядати свої запаси насіння. Нерідко можна виявити, що вказані на кольорових пакетиках терміни придатності насіння прострочені. Так скільки ж насправді років може бути придатним насіння овочів чи квітів?

Важливо: схожість насіння залежить від умов зберігання. Чим нижча температура, тим більше вони можуть зберігатися. Наприклад, за мінус 4 градусів більшість насіння залишається придатним для посіву до 15 років або навіть більше.

Терміни зберігання насіння овочів та зелені

насіння помідорів, кавунів, огірків, патисонів, дині, кабачка придатне для посіву до 8 років;

квасоля, гарбуз , боби, буряк та кукурудза зберігають схожість 7 років;

, боби, буряк та зберігають схожість 7 років; для гороху , редиски , редьки та ріпи ці терміни становлять 6 років;

, , редьки та ріпи ці терміни становлять 6 років; перець гіркий та солодкий, баклажани, капуста, морква , шпинат, бруква, спаржа – до 5 років;

гіркий та солодкий, , шпинат, бруква, спаржа – до 5 років; ревінь, щавель, петрушка, кріп, пастернак і селера можуть спокійно зберігатися до 3 років.

Термін придатності насіння квітів

петунія, настурція до 5 років;

агератум, лаватера, левовий зів, пеларгонія до 4 років;

космос та лобелія до 3 років;

айстри, циннії, рудбекія, флокс Друммонда, ешольція, календула — всього 1-2 роки.

Залишається нагадати рідкісний випадок, коли насіння фінікової пальми, виявлене археологами в давньоєгипетських пірамідах, сходило через сотні і тисячі років. Дивна річ, чи не так?

Раніше "Телеграф" також розповідав, що вже можна починати садити на розсаду у січні.