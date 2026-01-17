Знаходиться усередині "річкової підкови". Це місто в Україні колись було елітним курортом, як воно називається

Цьому місту на Дністрі майже 700 років

В Україні є безліч міст із незвичайними назвами та багатою історією. Але особливу увагу привертають Заліщики на Тернопільщині, адже це унікальне містечко знаходиться усередині "річкової підкови".

На півдні Тернопільської області розташоване унікальне місто Заліщики, яке з усіх боків, крім вузького перешийка, оточене річкою Дністер. Йому майже 700 років.

Місто Заліщики раніше входило до складу Польщі, Фото: Вікіпедія

Водойма утворює круту петлю у формі підкови або чаші, перетворюючи місто на мальовничий острів. Це один із небагатьох подібних географічних об’єктів не лише в Україні, а й у всьому світі.

Свою назву місто отримало від перших поселенців, які за старих часів жили "за ліщиною". Цей населений пункт має багату історію: перша літописна згадка про них датується 1340 роком. Свого часу він мав Магдебурзьке право і був важливим торговим центром.

Місто Заліщики оточене річкою Дністер, Фото: dnister.in.ua

У міжвоєнний період, коли Заліщики входили до складу Польщі, місто вважалося елітним курортом. Завдяки високим берегам каньйону тут сформувався м’який середземноморський клімат, що дозволяло вирощувати виноград та абрикоси.

У радянські роки, особливо у 1980-ті, Заліщики називали "Рів’єрою", адже місто продовжувало розвиватися як кліматичний курорт. Там функціонували численні пансіонати, будинки відпочинку, дитячі санаторії та чудово облаштовані пляжі. Також у місті розвивалася харчова та легка промисловість.

Як бачить місто Заліщики, Фото: Вікіпедія

Після здобуття Україною незалежності розпочалася приватизація державних активів. Так, уже у травні 1995 року уряд країни ухвалив рішення про передачу в приватні руки місцевого консервного заводу та підприємства "Райсільгосптехніка".

Сьогодні Заліщики залишаються затишним та красивим містечком, яке приваблює туристів своєю унікальною панорамою та природною величчю Дністровського каньйону.

