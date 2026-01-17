Колись тут жили тисячі євреїв: звідки пішла назва Бершадь та що зберегло місто за сотні років історії (фото)

Місто старше за частину обласних центрів України

Історичне місто Бершадь — одне з небагатьох в Україні, де зберігся справжній єврейський штетл і унікальна глинобитна синагога XVIII століття, єдина така в Україні й одна з небагатьох у світі. Це невелике місто на Вінниччині сотні років тому вже було великими центром.

Варіантів походження його назви кілька. За давньою легендою, вона походить від імені німецького колоніста Бернша, якому місцевий землевласник Іван Слупич подарував землю на злитті річок Дохни та Берладинки. Ім’я чужинця з часом спростилося у вимові й перетворилося на Бершадь. Існують і наукові гіпотези: від слова "брег" (берег, оберіг), татарського "береш" (битва), назви риби берш чи навіть готських мисливців на ведмедів (бершотів).

Історія Бершаді

Вперше Бершадь згадується у 1459 році як прикордонна фортеця Великого князівства Литовського з шестиметровими земляними валами. Вона стояла на рубежі Європи й Дикого Поля, захищаючи Поділля від татарських і турецьких набігів. Місто належало князям Збаразьким, згодом Вишневецьким, було сотенним містом Уманського полку, пережило руйнування турками, участь у визвольній війні Богдана Хмельницького, гайдамацькі повстання та зміну імперій — від Речі Посполитої до Російської.

Краєвид місцевості над річкою Дохна/ Вікіпедія

У XIX столітті Бершадь стала торговельно-ремісничим центром із фабриками, цукроварнею, млинами й базарами. Цікаво, що саме в Бершаді у 1827 році засновано першу в Україні цукроварню, на місці якої згодом побудували цукрозавод. Колись тут також був справжній палац, але від нього мало що залишилось.

Єврейське місто

До Другої світової війни Бершадь була майже повністю єврейським містом: у 1939 році євреї становили 75% населення. Тут сформувався впливовий осередок хасидизму, жив відомий цадик Рафаель Бершадський. Під час нацистської окупації було створено гетто, де загинули тисячі людей. Сьогодні в місті мешкає лише кілька десятків євреїв, але збереглися будинки штетлу й діюча глинобитна синагога. Синагога збудована у XVIII столітті.

Єврейський будинок в Бершаді/ Фото: ukrainaincognita

Глинобитна синагога/ Фото: ukrainaincognita

Бершадський палац

На початку XIX століття власник міста Петро Мошинський збудував тут розкішну резиденцію в стилі флорентійського ампіру за проєктом архітектора Любовидзького. Палац стояв над ставом річки Дохни, оточений парком, ровом і мостом, мав бібліотеку, архіви, мармурових сфінксів і лебедів у озері.

Бершадський палац Мошинських-Юревичів/ Фото: Antoni Urbański, Вікіпедія

У центрі ансамблю височіла неоготична каплиця-усипальниця з гробами Мошинських та Юревичів, оздоблена роботами італійських майстрів. Сьогодні від величного комплексу збереглася тільки вона.

Неоготичний костел-каплиця, що зберігся від палацу Петра Мошинського/ Фото: ukrainaincognita

