Світла немає, а волосся мокре? Українка показала, як швидко висушити без фена

Робочий лайфхак має один нюанс

Відключення світла не завжди відбуваються за графіками, тому можуть застати українців у непередбачуваних ситуаціях. До прикладу, коли не встигли висушити волосся, а треба терміново йти на зустріч.

У мережі жінка розповіла, як виходить з такої ситуації. Відповідний лайфхак користувачка опублікувала у Тік Ток.

На відео жінка показала, як сушить волосся, коли раптово вимкнули світло. Для цього вона використовує авто, в якому вмикає підігрів. Потужність руху повітря невелика, але дає можливість підсушити корені та трохи довжину. Тривалість сушіння волосся таким способом залежить від довжини та густости.

Зауважимо, аби волосся швидше висихало, треба якомога довше тримати його закутаним у рушник чи тюрбан. Якщо є можливість можна навіть змінити кілька разів рушники, таким чином вже вологе волосся можна буде досушити в авто набагато швидше.

У коментарях користувачі писали, що такий спосіб сушіння зараз дуже доречний, а також питали: що робити, якщо немає авто.

Я прийду теж висушу.

Зараз дуже доречно.

