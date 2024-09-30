Був звинувачений в домаганнях студенток: де зараз зірка "До бою йдуть лише "старі" Талашко

Чоловік пішов на пенсію

Публічні особистості, які робили успішну кар'єру ще в Радянському Союзі, зараз по-різному говорять про війну Росії проти України. Наприклад, Володимир Бистряков, який створив музику до фільму "Острів скарбів", поширює російську пропаганду. А от актор і режисер Володимир Талашко має іншу позицію.

"Телеграф" розкаже, хто такий Володимир Талашко та чим він запам'ятався публіці.

Що відомо про Володимира Талашка

Чоловік родом із Ковеля, що на Волині. Згодом сім'я майбутнього актора перебралась на Донбас, щоб працювати у шахтах. Талашко навчався у гірничому технікумі, але паралельно тяжів до творчості. Так, хлопець брав участь у різних конкурсах, зокрема декламував вірші.

Під час прочитання "Минають дні, минають ночі…" Тараса Шевченка Володимира помітив режисер й запропонував роботу в Донецькому музично-драматичному театрі. Талашко погодився й працював там протягом 2 років.

Згодом переїхав до Києва та вступив в університет кіно й телебачення імені Карпенка-Карого. Вже під час навчання почав пробувати себе в професії, отримуючи епізодичні ролі. А от кінороботою, яка принесла широку славу акторові, стало виконання старшого лейтенанта Сергія Скворцова в радянському фільмі "До бою йдуть лише "старі".

Фото з мережі

Фільм був дуже популярним у СРСР. Цікаво, що у цій стрічці герой Володимира виконав пісню "Ніч яка місячна". Хоч і прозвучала вона голосом українського співака Миколи Кондратюка.

Пізніше Талашко зіграв у стрічках "Як гартувалася сталь", "Народжена революцією", "Стара фортеця", "Капітан Немо". Переважно йому діставалися ролі військових або працівників правоохоронних органів. А з 1979 починає працювати на кіностудії імені Олександра Довженка у Києві.

Фото з мережі

Отримує ролі в таких кінороботах, як "Дівчина і море", "Таємниці святого Юра", "Якщо ворог не здається…". У 1979 році Талашко став заслуженим артистом Української РСР. Працював ведучим проєктів "Будемо жити" та "Польова пошта" на "Першому Національному".

У 1998 році Талашко намагався потрапити в парламент від "Партії регіонів", але не пройшов. А через рік, на президентських виборах висловлювався за кандидатуру соціаліста Олександра Мороза. Згодом Талашко став викладати в університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві.

Фото з мережі

У 2015 році Талашко знявся у патріотичному ролику до Дня перемоги "Пам'ятаємо. Пишаємось. Переможемо". В ролику внук вітає діда-ветерана зі святом, а той йому відповідає "Слава Україні" та підтримує у боротьбі з росіянами на Сході України. Автори розповідали, що цим проєктом хотіли зупинити російські маніпуляції щодо неналежного вшанування ветеранів в Україні.

А сам Талашко стверджував, що йому соромно за те, як Росія робить єдиним переможцем у війні з гітлерівською Німеччиною. Натомість мовчить про те, що найбільше під час Другої світової війни загинуло саме українських воїнів.

Скандали

У 2021 році навколо Володимира Талашка розгорівся гучний скандал. Кілька студенток звинуватили його в домаганнях під час навчання в університеті імені Карпенка-Карого, де він працював викладачем.

А жінка, на ім'я Марія Смірнова-Матрос зізналась, що Талашко зґвалтував її, коли їй не було й 18 років. Однак тоді дівчина та її сім'я, які знали про цей випадок, вирішили не підіймати галас. Батьки думали, що суспільство буде звинувачувати їхню доньку в цьому інциденті.

Фото: Інстаграм Богдана Панкрухіна

Водночас Марія вирішила, що не буде судитися з викладачем, оскільки не має ні часу, ні бажання. Натомість жінка розповіла про цей інцидент, щоб інші були попереджені.

Сам Талашко говорив, що студентки поширюють неправдиву інформацію й він нікого не домагався: "Це фейк, це викид енергії тих людей, які чогось там хочуть. Нічого подібного, нічого того, про що говорять, не було".

Згодом викладач сам звільнився з університету. Водночас у правоохоронних органах "не встановили обставин, які можуть свідчити про можливі сексуальні домагання до студенток".

Чим займається зараз

Зараз Володимиру Талашко вже 78 років. Він вже протягом кількох років не працює в університеті кіно й телебачення імені Карпенка-Карого. Колишній актор і викладач перебуває на пенсії.

Натомість після початку повномасштабної війни чоловік організував концертну програму "Будемо жити", з якою їздить до військових на фронт. Талашко підтримує моральний дух захисників піснями.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав який вигляд має жінка автора музики до "Острова скарбів" Володимира Бистрякова. Вона значно молодша за свого чоловіка.