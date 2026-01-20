Не матимете труднощів з фінансами, якщо уникнете однієї дії: суворі заборони на 20 січня

В цей день не варто підіймати речі із землі

Цього вівторка, 20 січня, за новим календарем, відзначається День пам'яті святого преподобного Євтимія Великого. Раніше ця подія відзначалася 7 січня.

Святий Євтимій народився у 377 році в Малій Вірменії і провів більшу частину життя у молитві, пустельному аскетизмі та служінні ближнім. Він був духовним наставником інших святих, заснував монастир у юдейській пустелі між Єрусалимом і Єрихоном і здобув славу чудотворця, здатного зцілювати хворих і надихати монахів.

Його настанови щодо любові, праці й послуху стали важливою частиною монашої традиції. Євтимій відійшов до Бога 20 січня 473 року, саме цей день і встановлено його святкуванням.

Традиції та прикмети 20 січня

В цей день віряни відвідують храм, моляться святому Євтимію Великому, просячи його заступництва. У молитвах просять не лише про здоров’я, а й про зміцнення віри й мудрості в щоденних справах.

Відлуння далеко чути — очікується сильний мороз;

ясна й холодна погода — може передвіщати посушливе літо;

сильний вітер — показує сезонні зміни погоди;

сніг і хуртовина — за прикметами, сніг буде до Масниці.

Зимовий вечір. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 20 січня

сваритися чи лихословити — у такий день важливо зберігати мир і добрі взаємини;

давати і брати гроші в борг — вважалося, що це може призвести до фінансових труднощів;

піднімати з землі дрібні речі — це обіцяє неприємності;

виходити з дому після заходу сонця — так можна накликати неприємностей.

