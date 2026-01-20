Не будете иметь трудностей с финансами, если избежите одного действия: строгие запреты на 20 января

В этот день не стоит поднимать вещи из земли

В этот вторник, 20 января, по новому календарю отмечается День памяти святого преподобного Евтимия Великого. Ранее это событие отмечалось 7 января.

Святой Евтимий родился в 377 году в Малой Армении и провел большую часть жизни в молитве, пустынном аскетизме и служении ближним. Он был духовным наставником других святых, основал монастырь в иудейской пустыне между Иерусалимом и Иерихоном и снискал славу чудотворца, способного исцелять больных и вдохновлять монахов.

Его наставления по поводу любви, труда и послушания стали важной частью монашеской традиции. Евтимий отошел к Богу 20 января 473, именно этот день и установлен его празднованием.

Традиции и приметы 20 января

В этот день верующие посещают храм, молятся святому Евтимию Великому, прося его покровительства. В молитвах просят не только о здоровье, но и об укреплении веры и мудрости в каждодневных делах.

Эхо далеко слышно — ожидается сильный мороз;

ясная и холодная погода может предвещать засушливое лето;

сильный ветер – показывает сезонные изменения погоды;

снег и метель — по приметам, снег будет до Масленицы.

Зимний вечер. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 20 января

ссориться или злословить — в такой день важно сохранять мир и добрые отношения;

давать и брать деньги взаймы — считалось, что это может привести к финансовым трудностям;

поднимать с земли мелкие вещи – это сулит неприятности;

выходить из дома после захода солнца – так можно навлечь неприятностей.

