Не будете иметь трудностей с финансами, если избежите одного действия: строгие запреты на 20 января
-
-
В этот день не стоит поднимать вещи из земли
В этот вторник, 20 января, по новому календарю отмечается День памяти святого преподобного Евтимия Великого. Ранее это событие отмечалось 7 января.
Святой Евтимий родился в 377 году в Малой Армении и провел большую часть жизни в молитве, пустынном аскетизме и служении ближним. Он был духовным наставником других святых, основал монастырь в иудейской пустыне между Иерусалимом и Иерихоном и снискал славу чудотворца, способного исцелять больных и вдохновлять монахов.
Его наставления по поводу любви, труда и послушания стали важной частью монашеской традиции. Евтимий отошел к Богу 20 января 473, именно этот день и установлен его празднованием.
Традиции и приметы 20 января
В этот день верующие посещают храм, молятся святому Евтимию Великому, прося его покровительства. В молитвах просят не только о здоровье, но и об укреплении веры и мудрости в каждодневных делах.
- Эхо далеко слышно — ожидается сильный мороз;
- ясная и холодная погода может предвещать засушливое лето;
- сильный ветер – показывает сезонные изменения погоды;
- снег и метель — по приметам, снег будет до Масленицы.
Что нельзя делать 20 января
- ссориться или злословить — в такой день важно сохранять мир и добрые отношения;
- давать и брать деньги взаймы — считалось, что это может привести к финансовым трудностям;
- поднимать с земли мелкие вещи – это сулит неприятности;
- выходить из дома после захода солнца – так можно навлечь неприятностей.
