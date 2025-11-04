Одягни светр — допоможи країні: глава "Укренерго" розлютив українців словами про опалювальний сезон

Користувачі в коментарях просто обурені ситуацією з обігрівом житла

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко звернувся до українців із проханням в опалювальний сезон не нагрівати житло до комфортних 20-22 градусів, а натомість ходити вдома у светрі. Однак його слова викликали обурення в мережі.

Що потрібно знати:

Зайченко просить не намагатися досягти температури в будинку у 20-22 градуси (електрообігрівачі, кондиціонери, теплові помпи), щоб економити електроенергію

Як альтернативу, глава "Укренерго" пропонує використовувати додаткові шари одягу

Українці в соцмережах обурені та влаштували у коментарях справжній скандал через ці слова

Відповідна заява Зайченка пролунала в ефірі "Єдині новини". Він просить економити електроенергію та не опалювати житло до комфортних температур.

Побутові споживачі, які зараз є найбільшими споживачами електроенергії в Україні, мають змінити свою поведінку насамперед. Потрібно не доводити температуру приміщення до максимально комфортних 20-22 градусів, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі впоратися з тими викликами, з якими ми працюємо сказав Зайченко.

Реакція українців

У соціальних мережах почали з’являтися гнівні коментарі користувачів, які обурені словами Зайченка.

При цьому багато хто задається питанням, як бути, якщо вдома маленька або новонароджена дитина, адже холодне приміщення наражає його на здоров’я небезпеки.

"Телеграф" зібрав у добірку свіжі реакції українців на прохання глави "Укренерго":

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ексміністр енергетики Юрій Бойко дав прогноз на опалювальний сезон. За його словами, українцям потрібно звикати до нижчих температур у квартирах.