Сьогодні це чи не найвідоміший курорт України: звідки походить його назва

Це давнє полкове місто на Полтавщині, де козаки творили історію, а цілюща вода перетворила його на курортну столицю

Назви українських міст часто ховають у собі історії про братів-засновників, козацькі пригоди чи навіть драматичні полювання, перетворюючи географію на живу історію. Народна етимологія робить їх ще яскравішими: від героїчних битв до побутових анекдотів, ці перекази передавалися поколіннями, додаючи шарму реальним топонімам.

Тому і Миргород – це не просто точка на карті Полтавщини, а жива сторінка української історії. "Телеграф" розповість про це місто детальніше.

Звідки походить назва міста

Миргород – одне з найдавніших міст Лівобережної України, чия назва красномовно розповідає про його призначення. За народною легендою, поселення на берегах Хоролу стало нейтральною територією для мирних переговорів між сусідніми племенами. Замість битв тут обирали діалог – так і народилася назва "місто миру".

Дослідники вважають, що Миргород виник як сторожовий пункт на східних рубежах Київської Русі приблизно в XII–XIII століттях. Цей форпост не лише охороняв кордони, а й слугував майданчиком для домовленостей, поєднуючи функції оборони та дипломатії.

Сучасне місто знаходиться в серці Полтавщини – за 100 км від Полтави й 230 км від Києва. Місто лежить на берегах річки Хорол (притока Псла в басейні Дніпра)

Козацька слава

У 1576 році польський король Стефан Баторій зробив Миргород центром реєстрового козацького полку. Миргородські козаки брали участь у повстаннях Наливайка, Павлюка та Острянина.

Пам’ятник козацької слави в Миргороді

Під час Визвольної війни 1648–1654 років Миргородський полк став одним із найбоєздатніших у війську Богдана Хмельницького. Місто прославилося як центр виробництва селітри та пороху.

Культурна спадщина

Залізнична станція Миргород

У XIX столітті Миргород увійшов у культурну історію України. Тут служив Іван Котляревський, а 1845 року Тарас Шевченко створив кілька важливих творів. У 1896 році заснували художньо-промислову школу імені Миколи Гоголя – майбутній центр української кераміки. До середини XIX століття місто перетворилося на помітний торговельний та ремісничий центр із мережею ярмарків, церквами, училищем та промисловими підприємствами.

Народження курорту

Початок XX століття назавжди змінив долю Миргорода. У 1912 році пробурили артезіанську свердловину глибиною сотні метрів, з якої пішла мінеральна вода з характерним запахом сірководню. Лікар Іван Зубковський довів, що вода не поступається європейським бальнеологічним джерелам.

Миргород на архівному фото

У 1917 році відкрили перше ваннове відділення при міській лазні – це був фактичний старт курорту. Рік по тому, у 1918-му, збудували знамену водолікарню за проєктом художника Опанаса Сластіона – будівлю, що стала візитівкою міста.

Курортна столиця

Після Другої світової війни Миргород розбудували як провідний оздоровчий центр радянської України. До 1970-х років місто стало "столицею" лікувальної мінеральної води, а миргородська вода – однією з найвідоміших марок в Україні.

Курорт Миргород

У незалежній Україні Миргород зберіг статус курортного серця Полтавщини. Комплекс "Миргородкурорт" об'єднує санаторії "Березовий гай", "Полтава", "Хорол" і "Миргород", що спеціалізуються на гастроентерології, кардіології та реабілітації.

Попри виклики, зокрема ракетні удари 2022 року, Миргород продовжує жити як "місто миру", де історія козацького полку поєднується з репутацією курорту. Для туриста це унікальна можливість доторкнутися до епох Київської Русі, козацької держави та сучасної боротьби за незалежність.

