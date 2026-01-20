Найпопулярніші булочки TikTok. У чому секрет макових пиріжків зі Сміли (фото, відео)

Їх можна купити за 40-50 грн

Одними з найпопулярніших булочок з маком в Україні є "смілянські маковики". Ці пиріжки вже давно стали легендами TikTok та інших мереж.

"Телеграф" розповість в чому їх особливість та де можна купити ці булочки. Зауважимо, що деякі люди навіть спеціально приїжджають в це місто, аби скуштувати макові пиріжки.

Булочки з маком зі Сміли або "смілянські маковики" — це макові пиріжки з дріжджового тіста з великою кількістю макової начинки. Саме завдяки цьому вони й стали такі популярні.

Макові булочки зі Сміли

Чимало людей викладають відео зі Сміли, де купують булочки. Окрім того, людей тішить їх вартість — десь 40-50 грн за пиріжок. Придбати смілянські маковики можна на залізничній станції Шевченка. Деякі люди навіть спеціально сюди приїжджають, аби купити відому булочку. Найпростіше це робити саме на пероні, коли приїжджає черговий поїзд, адже тоді з'являються продавчині. Хоча декому вдавалось купити навіть на ринку.

Фактично смілянські маковики — це традиційні українські пиріжки з дріжджового тіста. Але їх основна фішка — велика кількість вологої та солодкої макової начинки. Ці булочки буквально стали символом Сміли.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому секрет легендарної страви з Хмельниччини, яку в давнину готували тільки жінки.