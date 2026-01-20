Самые популярные булочки TikTok. В чем секрет маковых пирожков из Смелы (фото, видео)

Их можно купить за 40–50 грн

Одними из самых популярных булочек с маком в Украине есть "смелянские маковики". Эти пирожки уже давно стали легендами TikTok и других сетей.

"Телеграф" расскажет в чем их особенность и где можно купить эти булочки. Заметим, что некоторые люди даже специально приезжают в этот город, чтобы отведать маковые пирожки.

Булочки с маком из Смелы или "смелянские маковики" — это маковые пирожки из дрожжевого теста с большим количеством маковой начинки. Именно благодаря этому они и стали так популярны.

Маковые булочки из Смелы

Многие выкладывают видео из Смелы, где покупают булочки. Кроме того, людей радует их стоимость — 40-50 грн за пирожок. Приобрести смелянские маковики можно на железнодорожной станции Шевченко. Некоторые люди даже специально сюда приезжают, чтобы купить известную булочку. Проще всего это делать именно на перроне, когда приезжает очередной поезд, ведь тогда появляются продавщицы. Хотя некоторым удавалось купить даже на рынке.

Фактически смелянские маковики – это традиционные украинские пирожки из дрожжевого теста. Но их основная фишка – большое количество влажной и сладкой маковой начинки. Эти булочки буквально стали символом Смелы.

