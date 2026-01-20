Тут були Франко і Чайковський: в Україні є село з "аб'юзивною" назвою

Назва села сьогодні здається провокаційною

Назва цього села звучить так, що в сучасних реаліях легко сплутати її з мемом або дуже сумнівним жартом із минулого, який звучить не дуже толерантно. Але саме в цьому й парадокс — вона з’явилася задовго до наших уявлень про коректність і не мала жодного образливого підтексту.

Що варто знати

Село вперше згадується у 15 столітті, а його назва, ймовірно, пов’язана з легендою про ромів-поселенців або місцевою річкою

Через політичні причини у радянський період населений пункт тимчасово іменували Рудкою, але згодом йому повернули автентичну назву

У селі зберігся старовинний храм початку XX століття, який свого часу відвідували видатні українські діячі, зокрема Іван Франко

Цигани — село в Чортківському районі Тернопільської області, яке входить до складу Борщівської міської громади. Воно розташоване на берегах річки Циганка.

Село Цигани. Фото: wikipedia

Цигани вперше згадуються в 1493 році як поселення, яке платило податки польському королю — це факт із польських реєстрів XVI століття. У 1564 році село вже було у власності польського магната Героніма Лянцкоронського, і тут діяла церква.

За часів Національно-визвольної революції 1648-1676 років під проводом Богдана Хмельницького, Цигани разом з навколишніми селами відвідували козацькі загони. У радянський період, 1946-1991 роки, село на короткий час було перейменоване на Рудка — імовірно з політичних причин.

Школа в селі Цигани. Фото: wikipedia

Походження назви

Щодо походження назви "Цигани" є кілька версій. Перша — це топонім від річки Циганка. Друга стосується перших поселенців. За місцевими переказами, перші поселенці нібито були роми, які табором розташувалися саме на теперішній вулиці Озерянській.

Ставок на річці Циганка. Фото: castles.com.ua

Також є версія, що один ром попередив селян про напад татар, а сам загинув. Від цього нібито і залишилася назва.

Визначні місця у Циганах

У селі є церква святих Петра і Павла. Це греко-католицький храм, що датується початком ХХ століття (1902–1903 роки), і є архітектурною пам’яткою місцевого значення. Цікаво, що Іван Франко, Богдан Лепкий та Андрій Чайковський відвідували цю парафію.

Церква у селі Цигани. Фото: wikipedia

У селі є братська могила радянських воїнів. Також тут встановлено пам'ятний хрест на честь скасування панщини і є символічна могила Борцям за волю України.

