Рус

Тут були Франко і Чайковський: в Україні є село з "аб'юзивною" назвою

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Село Цигани Новина оновлена 20 січня 2026, 18:28
Село Цигани. Фото Колаж Телеграфу

Назва села сьогодні здається провокаційною

Назва цього села звучить так, що в сучасних реаліях легко сплутати її з мемом або дуже сумнівним жартом із минулого, який звучить не дуже толерантно. Але саме в цьому й парадокс — вона з’явилася задовго до наших уявлень про коректність і не мала жодного образливого підтексту.

Що варто знати

  • Село вперше згадується у 15 столітті, а його назва, ймовірно, пов’язана з легендою про ромів-поселенців або місцевою річкою
  • Через політичні причини у радянський період населений пункт тимчасово іменували Рудкою, але згодом йому повернули автентичну назву
  • У селі зберігся старовинний храм початку XX століття, який свого часу відвідували видатні українські діячі, зокрема Іван Франко

Цигани — село в Чортківському районі Тернопільської області, яке входить до складу Борщівської міської громади. Воно розташоване на берегах річки Циганка.

Село Цигани
Село Цигани. Фото: wikipedia

Цигани вперше згадуються в 1493 році як поселення, яке платило податки польському королю — це факт із польських реєстрів XVI століття. У 1564 році село вже було у власності польського магната Героніма Лянцкоронського, і тут діяла церква.

За часів Національно-визвольної революції 1648-1676 років під проводом Богдана Хмельницького, Цигани разом з навколишніми селами відвідували козацькі загони. У радянський період, 1946-1991 роки, село на короткий час було перейменоване на Рудка — імовірно з політичних причин.

Школа в селі Цигани
Школа в селі Цигани. Фото: wikipedia

Походження назви

Щодо походження назви "Цигани" є кілька версій. Перша — це топонім від річки Циганка. Друга стосується перших поселенців. За місцевими переказами, перші поселенці нібито були роми, які табором розташувалися саме на теперішній вулиці Озерянській.

Село Цигани річка
Ставок на річці Циганка. Фото: castles.com.ua

Також є версія, що один ром попередив селян про напад татар, а сам загинув. Від цього нібито і залишилася назва.

Визначні місця у Циганах

У селі є церква святих Петра і Павла. Це греко-католицький храм, що датується початком ХХ століття (1902–1903 роки), і є архітектурною пам’яткою місцевого значення. Цікаво, що Іван Франко, Богдан Лепкий та Андрій Чайковський відвідували цю парафію.

Церква у селі Цигани
Церква у селі Цигани. Фото: wikipedia

У селі є братська могила радянських воїнів. Також тут встановлено пам'ятний хрест на честь скасування панщини і є символічна могила Борцям за волю України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є село з назвою того, що в українців давно закінчується. Воно розташоване у Мелітопольському районі Запорізької області.

Теги:
#Тернопільська область #Цигани #Село