Привиди і секретні лабораторії? Що приховує українське село з дуже дивною назвою
Туристи їдуть туди натовпами і ось чому
Україна багата на населені пункти, чиї назви інтригують і змушують шукати історичне коріння. Одним із таких місць є село Тараканів, розташоване на мальовничому лівому березі річки Ікви у Дубенському районі Рівненської області.
Сьогодні цей куточок приваблює тисячі туристів не лише своєю назвою, а й одним із найзагадковіших оборонних об’єктів країни. Перші згадки про поселення сягають глибокого минулого.
В архівному документі 1488 року зафіксовано, що якийсь Гриб Івашевич передав маєток "Тороканов" у заставу князям Острозьким. Ймовірно, назва населеного пункту походить від прізвища Таракан, яке має тюркське походження. За однією версією, слово "taraqan" перекладається як "утікач", за іншою — пов’язане з терміном "tarkan", що позначав сановника.
Форпост двох імперій
Головна визначна пам’ятка локації — легендарний Тараканівський форт (або Дубенська фортеця), зведений у XIX столітті. Побудований на кордоні Російської та Австрійської імперій, він став шедевром військово-інженерного мистецтва. Для свого часу форт був ультрасучасним:
- каземати вміщували до 800 осіб;
- працювали системи вентиляції, пічне опалення та каналізація;
- вже наприкінці XIX століття тут було проведено телефон, телеграф та електричне освітлення.
Містика та легенди
Сьогодні покинуті стіни форту оповиті ореолом таємниць. Популярності місцю додають жахливі міські легенди.
Кажуть, що в роки Другої світової війни нацисти проводили в підземних лабораторіях секретні експерименти, в радянський період тут нібито розташовувався надсекретний склад ядерної зброї, а в темний час там блукають примари.
Хоча офіційних підтверджень цим чуткам немає, унікальна архітектура та атмосфера запустіння продовжують манити дослідників та любителів гострих відчуттів з усього світу.