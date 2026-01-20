Здесь были Франко и Чайковский: в Украине есть село с "абъюзивным" названием

Название села сегодня кажется провокационным

Название этого села звучит так, что в современных реалиях легко спутать ее с мемом или очень сомнительной шуткой из прошлого, которая звучит не очень толерантно. Но именно в этом и парадокс — оно появилось задолго до наших представлений о корректности и не имела обидного подтекста.

Что следует знать

Село впервые упоминается в 15 веке, а его название, вероятно, связано с легендой о ромах-поселенцах или местной реке

По политическим причинам в советский период населенный пункт временно именовали Рудкой, но впоследствии ему вернули аутентичное название

В селе сохранился старинный храм начала XX века, который в свое время посещали выдающиеся украинские деятели, в частности Иван Франко

Цыганы — село в Чортковском районе Тернопольской области, которое входит в состав Борщевской городской общины. Оно расположено на берегах реки Цыганка.

Село Цыганы. Фото: wikipedia

Цыганы впервые упоминаются в 1493 году как поселение, платившее налоги польскому королю — это факт из польских реестров XVI века. В 1564 году село уже находилось в собственности польского магната Геронима Лянцкоронского, и здесь действовала церковь.

Во времена Национально-освободительной революции 1648-1676 годов под руководством Богдана Хмельницкого, Цыгане вместе с окрестными селами посещали казацкие отряды. В советский период, 1946-1991 годы, село на короткое время было переименовано в Рудку — предположительно по политическим причинам.

Школа в селе Цыгане. Фото: wikipedia

Происхождение названия

О происхождении названия "Цыганы" есть несколько версий. Первая – это топоним от реки Цыганка. Вторая касается первых поселенцев. По местным преданиям первые поселенцы якобы были ромы, которые лагерем расположились именно на нынешней улице Озерянской.

Пруд на реке Цыганке. Фото: castles.com.ua

Также есть версия, что один ром предупредил крестьян о нападении татар, а сам погиб. От этого вроде бы и осталось название.

Достопримечательности Цыган

В селе есть церковь святых Петра и Павла. Это греко-католический храм, датируемый началом ХХ века (1902–1903 годы), и являющийся архитектурным памятником местного значения. Интересно, что Иван Франко, Богдан Лепкий и Андрей Чайковский посещали этот храм.

Церковь в селе Цыганы. Фото: wikipedia

В селе есть братская могила советских воинов. Также здесь установлен памятный крест в честь отмены барщины и есть символическая могила Борцам за свободу Украины.

