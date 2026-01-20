Здесь были Франко и Чайковский: в Украине есть село с "абъюзивным" названием
Название села сегодня кажется провокационным
Название этого села звучит так, что в современных реалиях легко спутать ее с мемом или очень сомнительной шуткой из прошлого, которая звучит не очень толерантно. Но именно в этом и парадокс — оно появилось задолго до наших представлений о корректности и не имела обидного подтекста.
Что следует знать
- Село впервые упоминается в 15 веке, а его название, вероятно, связано с легендой о ромах-поселенцах или местной реке
- По политическим причинам в советский период населенный пункт временно именовали Рудкой, но впоследствии ему вернули аутентичное название
- В селе сохранился старинный храм начала XX века, который в свое время посещали выдающиеся украинские деятели, в частности Иван Франко
Цыганы — село в Чортковском районе Тернопольской области, которое входит в состав Борщевской городской общины. Оно расположено на берегах реки Цыганка.
Цыганы впервые упоминаются в 1493 году как поселение, платившее налоги польскому королю — это факт из польских реестров XVI века. В 1564 году село уже находилось в собственности польского магната Геронима Лянцкоронского, и здесь действовала церковь.
Во времена Национально-освободительной революции 1648-1676 годов под руководством Богдана Хмельницкого, Цыгане вместе с окрестными селами посещали казацкие отряды. В советский период, 1946-1991 годы, село на короткое время было переименовано в Рудку — предположительно по политическим причинам.
Происхождение названия
О происхождении названия "Цыганы" есть несколько версий. Первая – это топоним от реки Цыганка. Вторая касается первых поселенцев. По местным преданиям первые поселенцы якобы были ромы, которые лагерем расположились именно на нынешней улице Озерянской.
Также есть версия, что один ром предупредил крестьян о нападении татар, а сам погиб. От этого вроде бы и осталось название.
Достопримечательности Цыган
В селе есть церковь святых Петра и Павла. Это греко-католический храм, датируемый началом ХХ века (1902–1903 годы), и являющийся архитектурным памятником местного значения. Интересно, что Иван Франко, Богдан Лепкий и Андрей Чайковский посещали этот храм.
В селе есть братская могила советских воинов. Также здесь установлен памятный крест в честь отмены барщины и есть символическая могила Борцам за свободу Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть село с названием того, что у украинцев давно заканчивается. Оно расположено в Мелитопольском районе Запорожской области.