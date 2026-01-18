В Україні є село з назвою того, що в українців давно закінчується. Там росіяни знищили 600-річний дуб (фото)

На території села були унікальні природні пам’ятки

Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для кожного з нас, щодня перевіряючи нашу витримку. І поки ми жартуємо, що запаси нашого спокою вичерпані, на карті України вже понад два століття існує населений пункт, назва якого сьогодні звучить як ніколи символічно.

Село Терпіння розташоване в Мелітопольському районі Запорізької області. Це місце з багатою історією, засноване ще у 1802 році (за іншими даними ще у 1795-му). Свою незвичну назву поселення отримало не випадково — вона тісно пов’язана з релігійною групою духоборів (послідовниками ортодоксального православного вчення), які були сюди примусово переселені з Росії, а точніше — з Тамбовської та Воронезької губерній.

Історія та походження назви

Назва "Терпіння" була обрана на згадку про "святе терпіння" засновників, які зазнавали переслідувань за свої переконання до того, як влаштувалися в українських степах. Протягом двох століть село було відоме своїми унікальними цілющими джерелами та пам’яткою природи — величезним 600-річним дубом, який став символом незламності краю.

На околиці села також розташована унікальна природна пам’ятка – Кам’яна Могила, що являє собою скупчення величезних пісковикових брил. З давніх-давен люди використовували це місце як святилище. На його основі створено однойменний історико-археологічний заповідник.

Росіяни нищать природні пам’ятки

На жаль, сьогодні цей край переживає найважчі часи. Наразі село Терпіння тимчасово окуповане російськими військами. Воно розташоване лише за 15 кілометрів від Мелітополя, перебуваючи під контролем загарбників з перших тижнів великої війни.

Фото: DeepStateMAP

У лютому 2023 року стало відомо, що унікальний дуб-патріарх окупанти порубали на дрова. Дуб, який був висотою 40 м і стовбуром у 5 м 23 см, майже як чотири людські обхвати, з корінням, що розрослося на 100 м. Люди з усієї України та світу приходили до нього. Тоді сумну новину повідомила офіцер ЗСУ Олена Білозерська.

Олена Білозерська обіймає дуб-патріарх

Від старого дерева лишився лише пень, який окупанти обсипали декоративною галькою, приховавши цинічний вандалізм одного з найдавніших дубів-патріархів України.

Щодо Камʼяної Могили, то ворог відніс його до музею-заповіднику 'Херсонес Таврійський', що в окупованому Криму. Детальніше про її долю ми розповіли у матеріалі: "Росіяни зробили там полігон: як виглядає Камʼяна Могила біля Мелітополя і що про неї відомо".