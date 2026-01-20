Несподівана схожість: де в Європі є регіон з прапором України

Площа регіону — понад 19 квадратних кілометрів

У світі є країни і регіони, які схожі з нашою не тільки мовою чи архітектурою, а навіть і прапором. Однією з таких є Нижня Австрія.

Нижня Австрія — найбільша федеральна земля Австрії з площею близько 19 186 кадратних кілометрів, розташована на сході країни поруч із Віднем і кордонами з Чехією та Словаччиною. Детальніше про неї написав "Телеграф".

Прапор цієї федеральної землі складається з двох горизонтальних смуг — синьої та жовтої, що робить його дуже схожим на український стяг, але з трохи іншими відтінками кольорів.

Схожість між прапорами. Фото: Телеграф

Що є в Нижній Автрії

Регіон добре розвинений, особливо біля Відня. Тут є міжнародний аеропорт "Швехат", багато доріг і розвинена промисловість у містах Відень, Санкт-Пельтен та Вінер-Нойштадт.

Площа Ландхаусплац з будівлею парламенту. Фото: Wikipedia

Долина Вахау. Фото:Wikipedia

Шнеєберг (Снігова гора). Найвищий пік Нижньої Австрії. Фото: Wikipedia

Нижня Австрія поділена на чотири райони:

Північний — виноградники і виноробство;

Південно-Східний — промисловість;

Південно-Західний — фруктові сади;

Північно-Західний — ліси і лісове господарство.

Більше ніж 40% землі відводиться під сільське господарство, ще 40% займають ліси. Хоча промисловість зросла, виноробство і фруктівництво активно розвиваються, особливо у Вахау.

Туризм тут теж популярний. Люди приїжджають за вином, на курорти в Газі та Відні, а також до монастиря Мельк.

Мельк - місто у Нижній Австрії. Фото: Wikipedia

Монастир у Мельку. Фото: Wikipedia

