Несподівана схожість: де в Європі є регіон з прапором України
Площа регіону — понад 19 квадратних кілометрів
У світі є країни і регіони, які схожі з нашою не тільки мовою чи архітектурою, а навіть і прапором. Однією з таких є Нижня Австрія.
Нижня Австрія — найбільша федеральна земля Австрії з площею близько 19 186 кадратних кілометрів, розташована на сході країни поруч із Віднем і кордонами з Чехією та Словаччиною. Детальніше про неї написав "Телеграф".
Прапор цієї федеральної землі складається з двох горизонтальних смуг — синьої та жовтої, що робить його дуже схожим на український стяг, але з трохи іншими відтінками кольорів.
Що є в Нижній Автрії
Регіон добре розвинений, особливо біля Відня. Тут є міжнародний аеропорт "Швехат", багато доріг і розвинена промисловість у містах Відень, Санкт-Пельтен та Вінер-Нойштадт.
Нижня Австрія поділена на чотири райони:
- Північний — виноградники і виноробство;
- Південно-Східний — промисловість;
- Південно-Західний — фруктові сади;
- Північно-Західний — ліси і лісове господарство.
Більше ніж 40% землі відводиться під сільське господарство, ще 40% займають ліси. Хоча промисловість зросла, виноробство і фруктівництво активно розвиваються, особливо у Вахау.
Туризм тут теж популярний. Люди приїжджають за вином, на курорти в Газі та Відні, а також до монастиря Мельк.
