Українців там більше, аніж місцевих: де на іншому кінці світу офіційно можуть говорити нашою мовою

Де знайти "маленьку Україну"

У Бразилії є місто Прудентополіс, де живе багато українців. Близько 75% мешканців мають українське коріння, а у 2021 році українська мова стала офіційною.

Його ще називають "маленькою Україною". Детальніше про це місце написав "Главред" з посиланням на тревел-блогера Сержа Бузо.

Прудентополіс розташований у штаті Парана на півдні Бразилії. Місто засноване в 1894 році. Тут живе найбільша українська спільнота за межами України. На старих картах воно фігурує як Прудентопіль.

Перші українські переселенці приїхали наприкінці XIX століття з Галичини, Тернопільщини та Прикарпаття. Вони отримували землю від бразильського уряду і займалися землеробством. Близько 1500 сімей оселилися в районі сучасного Прудентополісу. Друга хвиля міграції була після Другої світової війни. Тоді сюди прибуло 200 тисяч українців, серед них колишні "остарбайтери", військовополонені та політичні біженці.

Сьогодні в Прудентополісі близько 50 тисяч жителів і понад 70% мають українське коріння. Тут працюють греко-католицька церква святого Йосафата, ансамблі "Веселка" та "Соловейко", братство "Українські козаки". Місцеві роблять вишиванки, писанки, ляльки-мотанки. Один майстер виготовляє до десяти писанок щодня.

У місті працює "Музей тисячоліття", присвячений українській культурі. У деяких школах навчання ведуть українською. На святкових столах готують традиційні українські страви, як борщ, вареники, голубці та кутю.

Не так вже й давно українська мова стала офіційною в місті. Відповідний закон прийняли депутати міської ради 5 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Києві знаходиться найвужча вуличка і що там приховано.