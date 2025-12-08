Не мажори. Що відомо про нападників на артистів ансамблю "Гуцулія", скільки їм загрожує років

Унаслідок бійки люди отримали черепно-мозкові травми, переломи та забої

На Львівщині повідомили про підозру особам, причетним до нападу на ансамбль "Гуцулія" у неділю, 7 грудня, у місті Шептицький Львівській області.

Що треба знати:

У Львівській області оголосили підозру особам, які побили артистів ансамблю "Гуцулія" і водія мікроавтобуса

Правоохоронці перевіряють дії поліції під час інциденту

До інциденту причетні троє молодиків віком від 18 до 21 року

Особам, які у місті Шептицький на Львівщині побили артистів Національного академічного гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" та водія мікроавтобуса, оголосили підозру. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За версією слідства, під час повернення з гастрольного туру за кордоном в Івано-Франківськ ансамбль зупинився на АЗС. Поки частина пасажирів зайшла до магазину, їхні місця зайняли троє незнайомців, які відмовлялися виходити. Після повторного прохання диригента вони залишили салон, а один із чоловіків, виходячи, вдарив водія мікроавтобуса в обличчя.

Працівникам музичного колективу не вдалося зупинити конфлікт, який продовжився на території АЗС та за її межами й завершився бійкою. В результаті водій мікроавтобуса отримав черепно-мозкову травму та струс мозку, один з артистів — перелом руки, ще двоє — забої обличчя.

За інформацією правоохоронних органів, до нападу причетні двоє чоловіків 18 і 20 років, а також 21-річний студент місцевого училища. Поліція повідомила ВВС News Україна, що, на відміну від чуток у соцмережах, нападники не мали впливових батьків. Двом учасникам уже оголошено підозру за хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК України — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років), а повідомлення про підозру третьому фігуранту очікується найближчим часом.

Нагадаємо, що напад на артистів ансамблю "Гуцулія" стався вночі 7 грудня. На кадрах видно зухвалу поведінку молодиків як щодо учасників колективу, так і щодо працівників поліції охорони, які приїхали на виклик. При цьому оприлюднені кадри не свідчать про будь-які активні дії правоохоронців проти порушників. Внутрішня інспекція поліції Львівської області вже ініціювала перевірку дій поліцейських під час інциденту в Шептицькому.

