Рус

Не мажори. Що відомо про нападників на артистів ансамблю "Гуцулія", скільки їм загрожує років

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ансамбль "Гуцулія" Новина оновлена 08 грудня 2025, 17:29
Ансамбль "Гуцулія". Фото Колаж "Телеграфу"

Унаслідок бійки люди отримали черепно-мозкові травми, переломи та забої

На Львівщині повідомили про підозру особам, причетним до нападу на ансамбль "Гуцулія" у неділю, 7 грудня, у місті Шептицький Львівській області.

Що треба знати:

  • У Львівській області оголосили підозру особам, які побили артистів ансамблю "Гуцулія" і водія мікроавтобуса
  • Правоохоронці перевіряють дії поліції під час інциденту
  • До інциденту причетні троє молодиків віком від 18 до 21 року

Особам, які у місті Шептицький на Львівщині побили артистів Національного академічного гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія" та водія мікроавтобуса, оголосили підозру. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За версією слідства, під час повернення з гастрольного туру за кордоном в Івано-Франківськ ансамбль зупинився на АЗС. Поки частина пасажирів зайшла до магазину, їхні місця зайняли троє незнайомців, які відмовлялися виходити. Після повторного прохання диригента вони залишили салон, а один із чоловіків, виходячи, вдарив водія мікроавтобуса в обличчя.

нападники на ансамблю гуцулія

Працівникам музичного колективу не вдалося зупинити конфлікт, який продовжився на території АЗС та за її межами й завершився бійкою. В результаті водій мікроавтобуса отримав черепно-мозкову травму та струс мозку, один з артистів — перелом руки, ще двоє — забої обличчя.

За інформацією правоохоронних органів, до нападу причетні двоє чоловіків 18 і 20 років, а також 21-річний студент місцевого училища. Поліція повідомила ВВС News Україна, що, на відміну від чуток у соцмережах, нападники не мали впливових батьків. Двом учасникам уже оголошено підозру за хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК України — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років), а повідомлення про підозру третьому фігуранту очікується найближчим часом.

напад на ансамбль гуцулія
напад на ансамбль гуцулія винуватець

Нагадаємо, що напад на артистів ансамблю "Гуцулія" стався вночі 7 грудня. На кадрах видно зухвалу поведінку молодиків як щодо учасників колективу, так і щодо працівників поліції охорони, які приїхали на виклик. При цьому оприлюднені кадри не свідчать про будь-які активні дії правоохоронців проти порушників. Внутрішня інспекція поліції Львівської області вже ініціювала перевірку дій поліцейських під час інциденту в Шептицькому.

винуватці нападу на гуцулію
нападники на ансамблю гуцулія

Раніше повідомлялось, що у Львові 3 грудня 30-річний чоловік вдарив ножем військовослужбовця ТЦК. Той загинув через масивну крововтрату. Загиблий військовий — ветеран Юрій Бондаренко, якому було 37 років.

Теги:
#Скандал #Бійка #Шептицький #Гуцулія