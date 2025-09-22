Отримав довічне: як убивця підлітка на фунікулері відреагував на вирок (фото, відео)

Артем Косов мовчки вислухав вирок за звинуваченням у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві

У понеділок, 22 вересня, обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері в Києві Артем Косов постав перед судом. Йому було призначено довічне ув’язнення.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" із зали засідання. Відомо, що Косов нещодавно визнав провину та покаявся, проте зазначав, що не хотів убивати юнака і не мав такого наміру.

Вирок 22 вересня підсудний почув у Шевченківському районному суді. На відео з зачитуванням вироку видно, як Косов, який до цього виглядав розслабленим, наче скам’янів. Він стояв нерухомо і не промовив жодного слова. Тільки зіниці бігали з величезною швидкістю, що говорить про посилений розумовий процес. Ймовірно, засуджений був у паніці. Якоїсь миті він підняв очі вгору, ніби звертався до бога.

У залі суду зібралися рідні та знайомі загиблого підлітка, вони тримали в руках фото Максима Матерухіна. Додамо, що 17 вересня закінчилися судові дебати у цій справі. На них адвокати потерпілих заявили, що всі надані докази достатньо для вироку. Вони наполягали на довічному позбавленні волі, яке Косов і отримав.

Артем Косов у залі суду

Батьки Максима Матерухіна

Батько Максима Матерухіна одягнув футболку із зображенням загиблого сина

Оголошення вироку Артему Косову

Батько Максима Матерухіна розплакався після оголошення вироку

Батько Максима Матерухіна не міг повірити у справедливий вирок

Вбивство підлітка у фунікулері

У квітні 2024 року на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком почався конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його сходами. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця була пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча. Після травми Максим стік кров’ю та помер до приїзду швидкої медичної допомоги.