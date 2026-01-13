Не "холодрига" і не "стужа": як українською правильно назвати сильний мороз

Деякі визначення настільки промовисті, що стає холодніше від одного звучання

Україну накрили відчутні морози, таких не було вже кілька років. В українській мові є чимало колоритних слів для визначення холоднечі.

Про це розповіли на Facebook-сторінці "Чиста мова". В різних регіонах є свої слова для екстремальних морозів. Діалектні слова не лише оживляють мову та надає їй колорит, а й відіграють значну роль у збереженні мовної спадщини.

Західно-поліський діалект

Дригі́дь – дрижаки від холоду

Зилки́й – холодний

Холоде́ча – сильний холод

Холодня́во – холодно

Слобожанський діалект

Сі́верко – холодно

Волинський діалект

Зю́зя – холод

Зимнута́ча – холоднеча

Трі́скутин (чол.р) – сильний мороз

Як говорять про холод в різних куточках України

Середньонаддніпрянський діалект

Дю́дя – холод

Закацю́бнуть – дуже змерзнути

Наддністрянський діалект

Зи́мно – холодно

Зя́б, зя́блянка – холод

Моро́ско – морозно

Зазєба́ти – замерзати

Бойківський діалект

Сту́дінь – холоднеча

Коцані́ти – мерзнути

Гуцульський діалект

Ціпені́ти з холоду – мерзнути

Голоморо́жа/голоморо́зє – замерзла земля, непокрита снігом

Закарпатський діалект

Голоморо́зи – морозна погода без снігу

Дю́дяний – холодний

Дю́дяно – холодно

Ци́пінь – холоднеча

Морози́ско – сильний мороз

Степовий діалект

Студі́й – великий мороз

Дзя́блі справля́ти – мерзнути

