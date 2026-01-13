Не "холодрига" і не "стужа": як українською правильно назвати сильний мороз
Деякі визначення настільки промовисті, що стає холодніше від одного звучання
Україну накрили відчутні морози, таких не було вже кілька років. В українській мові є чимало колоритних слів для визначення холоднечі.
Про це розповіли на Facebook-сторінці "Чиста мова". В різних регіонах є свої слова для екстремальних морозів. Діалектні слова не лише оживляють мову та надає їй колорит, а й відіграють значну роль у збереженні мовної спадщини.
Західно-поліський діалект
- Дригі́дь – дрижаки від холоду
- Зилки́й – холодний
- Холоде́ча – сильний холод
- Холодня́во – холодно
Слобожанський діалект
- Сі́верко – холодно
Волинський діалект
- Зю́зя – холод
- Зимнута́ча – холоднеча
- Трі́скутин (чол.р) – сильний мороз
Середньонаддніпрянський діалект
- Дю́дя – холод
- Закацю́бнуть – дуже змерзнути
Наддністрянський діалект
- Зи́мно – холодно
- Зя́б, зя́блянка – холод
- Моро́ско – морозно
- Зазєба́ти – замерзати
Бойківський діалект
- Сту́дінь – холоднеча
- Коцані́ти – мерзнути
Гуцульський діалект
- Ціпені́ти з холоду – мерзнути
- Голоморо́жа/голоморо́зє – замерзла земля, непокрита снігом
Закарпатський діалект
- Голоморо́зи – морозна погода без снігу
- Дю́дяний – холодний
- Дю́дяно – холодно
- Ци́пінь – холоднеча
- Морози́ско – сильний мороз
Степовий діалект
- Студі́й – великий мороз
- Дзя́блі справля́ти – мерзнути
Раніше "Телеграф" розповідав, як називають сережки у різних регіонах України. Деякі з цих слів звучать дуже кумедно.