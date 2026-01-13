Рус

Не "холодрига" і не "стужа": як українською правильно назвати сильний мороз

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Термометр, українці Новина оновлена 13 січня 2026, 10:03
Термометр, українці. Фото Колаж "Телеграф"

Деякі визначення настільки промовисті, що стає холодніше від одного звучання

Україну накрили відчутні морози, таких не було вже кілька років. В українській мові є чимало колоритних слів для визначення холоднечі.

Про це розповіли на Facebook-сторінці "Чиста мова". В різних регіонах є свої слова для екстремальних морозів. Діалектні слова не лише оживляють мову та надає їй колорит, а й відіграють значну роль у збереженні мовної спадщини.

Західно-поліський діалект

  • Дригі́дь – дрижаки від холоду
  • Зилки́й – холодний
  • Холоде́ча – сильний холод
  • Холодня́во – холодно

Слобожанський діалект

  • Сі́верко – холодно

Волинський діалект

  • Зю́зя – холод
  • Зимнута́ча – холоднеча
  • Трі́скутин (чол.р) – сильний мороз
Як називають мороз в різних районах України
Як говорять про холод в різних куточках України

Середньонаддніпрянський діалект

  • Дю́дя – холод
  • Закацю́бнуть – дуже змерзнути

Наддністрянський діалект

  • Зи́мно – холодно
  • Зя́б, зя́блянка – холод
  • Моро́ско – морозно
  • Зазєба́ти – замерзати

Бойківський діалект

  • Сту́дінь – холоднеча
  • Коцані́ти – мерзнути

Гуцульський діалект

  • Ціпені́ти з холоду – мерзнути
  • Голоморо́жа/голоморо́зє – замерзла земля, непокрита снігом

Закарпатський діалект

  • Голоморо́зи – морозна погода без снігу
  • Дю́дяний – холодний
  • Дю́дяно – холодно
  • Ци́пінь – холоднеча
  • Морози́ско – сильний мороз

Степовий діалект

  • Студі́й – великий мороз
  • Дзя́блі справля́ти – мерзнути

Раніше "Телеграф" розповідав, як називають сережки у різних регіонах України. Деякі з цих слів звучать дуже кумедно.

Теги:
#Українська мова #Мороз #Слова