Звучить як інтимна частина тіла. Яке українське слово не вимовити без посмішки

Воно має кілька значень

В українській мові є багато кумедних та цікавих слів, деякі з них звучать як щось інтимне чи непристойне. До прикладу, слово "піпка".

"Телеграф" розповість, що воно означає та чому немає нічого спільного з сідницями, хоча дуже схоже за звучання. Зауважимо, що "піпка" в українській мові має кілька значень.

Слово "піпка" — це діалектизм, який здебільшого можна почути на заході України та Галичині. Основного значення це слово не має, їх кілька, серед яких пустушка, її ще називають "смочок", носик чи виступ на посуді, гуля, сережка, а також люлька. Додамо, що люльку також можуть називати "піпа".

Приклади вживання:

…таку цупечку (люльку), що з кулака тільки піпка виходить, аби в губу взяти;

виходить, аби в губу взяти; ..важкою золотою сергою в пипці лівого вуха.

Загалом, в різних регіонах піпка може мати різні значення від люльки до пустушки, від сережки до бородавки. Але тут прослідковується закономірність, піпкою називають те, що має невеликий виступ. До слова, в літературних творах можна побачити дві форми слова: "піпка" та "пипка". Обидві є правильні та їх можна вживати.

Попри свою співзвучність з побутовою назвою сідниць, "піпка" немає нічого спільного з цим. Це одне з діалектних слів, яке й досі можна почути в деяких поселеннях.

