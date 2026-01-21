Самотність скасовується: ці три знаки китайського гороскопу зустрінуть кохання весною 2026

Весна — час змін і нового кохання

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише 17 лютого. Астрологи вже зробили прогнози, для кого весна стане сприятливим часом для налагодження особистого життя.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких весна 2026 року стане часом романтики, ніжності та кохання.

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки китайського гороскопа — Кролик, Собака та Свиня. Про це пише AstroSage.

Кролик

Весна для Кролика стане періодом розквіту та чарівності. Після зимової "сплячки" у вас з’являться сили і час на особисте життя. Енергія весни гармонує з вашою натурою, тому ви станете магнітом для цікавих людей і нових знайомств. Однак, зверніть увагу і на старі зв’язки, можливо, варто переглянути свої відносини з деякими людьми і дати їм другий шанс. Не бійтеся виявляти ініціативу. Ваша щирість та доброта – ваш головний козир.

Китайський гороскоп. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Собака

Весна приготувала Собакам неймовірний сюрприз у вигляді яскравого та абсолютно раптового нового знайомства. Не пропустіть шанс впустити в своє життя нову людину і ви здивуєтеся, яке важливе місце вона може зайняти. У цих відносинах ваша відданість і чесність будуть гідно оцінені. А гармонія і ніжність нарешті принесуть спокій у ваше життя. І пам’ятайте, що минуле потрібно залишити у минулому. Щоб впустити нове кохання, потрібно звільнити для нього місце в серці.

Свиня

Цієї весни Свині будуть у центрі уваги. Ваша харизма, оптимізм та життєлюбність притягнуть у ваше життя нових цікавих людей. Шанси зустріти "свою" людину максимально високі в березні та на початку квітня. Будьте відкриті до нових знайомств та романтичних пригод. Не бійтеся довіритися та відпустити контроль за ситуацією. Бурхливий роман із гарними залицяннями та увагою – це те, що вам дуже потрібно.

