Павербанки "вбивають" батарею телефона? Що варто знати, аби не допустити цього

Є ознаки, які свідчать про те, що пристрій шкодить телефону

Серед користувачів смартфонів поширена думка, що зарядка від павербанків може шкодити акумулятору або навіть самому пристрою. Цей страх особливо посилився останніми роками, коли павербанки стали повсякденним джерелом живлення під час тривалих відключень електроенергії.

"Телеграф" розповість, чи справді зарядка від павербанка може зашкодити смартфону і в яких випадках такі побоювання мають реальні підстави.

Звідки взявся страх, що павербанк шкодить смартфону

Побоювання щодо шкоди смартфону зводяться до того, що батарея начебто починає втрачати ємність швидше, ніж при зарядці від електромережі. Часто згадується і ризик перегріву смартфона, особливо якщо пристрій активно використовується під час зарядки або йдеться про теплу пору року.

Окрему увагу звертають на повільнішу зарядку, перебої у процесі живлення та ситуації, коли телефон поводиться нестабільно – наприклад, самовільно припиняє заряджатися або різко змінює відсоток заряду на екрані. Як зазначає Андрій Кривий, спеціаліст з ремонту телефонів однієї з київський майстерень, подібні ситуації зазвичай сприймаються користувачами як проблема самого павербанка, хоча на практиці причини можуть бути зовсім іншими.

Коли смартфон під’єднують до будь-якого джерела живлення – настінної розетки, ноутбука чи павербанка, – він не отримує струм безконтрольно. У кожному сучасному телефоні встановлений контролер заряду, який керує всім процесом живлення та відповідає за безпеку акумулятора. За словами фахівця, саме цей елемент визначає, яку напругу і силу струму пристрій може прийняти в конкретний момент, зважаючи на рівень заряду батареї, її температуру та загальний стан.

Зарядка телефону від павербанка / I'M ZION

"Зарядний пристрій або павербанк лише пропонує максимальну можливу потужність, а скільки саме струму взяти – вирішує вбудований контролер у телефоні. При низькому заряді батареї смартфон може брати більше струму, щоб зарядитися швидше, але зі зростанням відсотка зарядки цей струм поступово зменшується.

Після 80-90% він різко падає – це нормальний захисний режим. Навіть якщо зарядка розрахована на 60 чи 70 ватів, а телефон підтримує лише 10-20, він не візьме більше, ніж йому дозволено. Винятки трапляються рідко, вони зазвичай пов’язані з дешевими підробленими зарядками, пошкодженими кабелями або дуже старими моделями телефонів без сучасного контролю живлення", – пояснює спеціаліст.

Завдяки роботі контролера пристрій не "бере зайвий" струм навіть у разі підключення до потужного джерела живлення. Параметри зарядки обмежуються до допустимих значень і за потреби коригуються в процесі.

Як працює павербанк / Reka Sarudi

Саме тому для телефону немає принципової різниці, заряджається він від розетки чи від павербанка. В обох випадках ключове значення мають стабільність напруги, якість струму та відповідність технічним стандартам. Якщо ці параметри дотримані, смартфон працює в штатному режимі, незалежно від типу підключеного джерела живлення.

Коли зарядка справді може бути небезпечною

Втім, ризики можуть з’являтися у випадках, коли використовується неякісний або несправний павербанк. Проблеми найчастіше пов’язані з несертифікованими або надто дешевими моделями, які не мають базових систем захисту й не здатні стабільно працювати під навантаженням.

"Якщо павербанк нормальної якості, має захист і стабільну напругу, він нічим не гірший за зарядку від розетки", – пояснює спеціаліст з ремонту телефонів.

Додаткові ризики створюють пошкоджені або неякісні кабелі, які можуть спричиняти перебої в подачі струму. У таких випадках напруга може просідати, а зарядка – працювати нестабільно. За відсутності захисту від перегріву, перезаряду чи короткого замикання навантаження на акумулятор зростає, особливо під час тривалої зарядки або використання смартфона в умовах високої температури.

Під час швидкої зарядки принцип роботи системи не змінюється, однак зростає теплове навантаження. Технології швидкої зарядки працюють з павербанками лише за умови підтримки відповідного стандарту з боку портативного акумулятора.

Якщо ж такої підтримки немає, смартфон автоматично переходить у звичайний режим зарядки – і це нормальна, безпечна поведінка пристрою. Водночас навіть якісна швидка зарядка генерує більше тепла, ніж стандартний режим, тому в спеку або при одночасному активному використанні телефону фахівці радять уникати максимальної потужності.

"Найшвидше батарею вбивають висока температура, постійні розрядки до нуля і неякісні аксесуари – тут вже неважливо, заряджається телефон від розетки чи від павербанка", – підсумовує спеціаліст з ремонту телефонів.

Як обрати безпечний павербанк і не нашкодити акумулятору

Окреме питання – як обрати павербанк, який не створюватиме додаткових ризиків для смартфона. Ключове значення тут мають не гучні маркетингові заяви про ємність або потужність, а базова технічна надійність пристрою. Передусім ідеться про стабільність напруги та наявність вбудованих систем захисту – від перегріву, перезаряду і короткого замикання.

За словами спеціаліста з ремонту телефонів, саме на цих елементах найчастіше економлять дешеві павербанки, через що їхня робота стає менш передбачуваною, а навантаження на акумулятор смартфона зростає.

"Розумію, що ціни зараз важливий показник, але, повірте, заміна акамулятора також вийде "в копієчку". Дивіться на те, чи вказує виробник наявність захистів. Якщо в характеристиках прямо зазначено захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання, це означає, що всередині є нормальний контролер. Коли про це не сказано взагалі, можна припустити, що електроніка там спрощена", – пояснює Андрій Кривий.

Ще один важливий орієнтир – те, як виробник описує підтримку швидкої зарядки. У якісних павербанків у характеристиках зазвичай чітко вказані стандарти на кшталт Power Delivery або Quick Charge із конкретними режимами напруги та струму.

Кабель для зарядки завдяки павербанку / Markus Winkler

"Коли написано просто "швидка зарядка 60 або 65 ватів" без стандартів і режимів вже може бути тривожним сигналом. Якщо все нормально, то мають бути чітко прописані параметри", – зазначає фахівець.

Важливим параметром є і ємність павербанка, однак саме тут у користувачів часто виникають завищені очікування. Фахівці звертають увагу, що реальна корисна ємність павербанка зазвичай становить близько 60-70% від заявленої. Це пов’язано з неминучими втратами енергії під час перетворення напруги та передачі струму. Тобто павербанк із написом 10 000 mAh на практиці віддає приблизно 6000-7000 mAh, і це вважається нормальним показником.

При цьому занадто мала ємність швидко перестає відповідати реальним потребам, особливо з урахуванням таких втрат. Водночас надто велика ємність означає більшу вагу та габарити, що не завжди зручно для щоденного використання. За словами Андрія Кривого, адекватне співвідношення ємності, розміру та ваги – ще одна непряма ознака того, що заявлені характеристики не завищені.

Окрему увагу фахівець радить приділяти кабелям і роз’ємам. Навіть якісний павербанк може працювати з перебоями, якщо використовується пошкоджений або неякісний кабель. Саме такі дрібниці часто стають причиною нестабільної зарядки, яку користувачі помилково списують на сам портативний акумулятор.

"Дуже часто проблема не в павербанку, а в кабелі. Якщо поганий контакт або сам дріт дешевий з якихось китайських маркетплейсів, то вони дають просідання струму, а через те телефон починає заряджатися нестабільно, сильніше гріється", – пояснює Андрій Кривий.

Щодо швидкої зарядки, експерт радить бути особливо уважними з маловідомими або безіменними моделями. Якщо павербанк підтримує відповідний стандарт і має повноцінний захист, така зарядка не становить небезпеки. Проте у сумнівних пристроях швидка зарядка часто реалізована формально і може створювати додаткове теплове навантаження на акумулятор.

