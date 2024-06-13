Готуйте павербанки та свічки: коли у Дніпрі та області не буде світла

Кілька годин доведеться посидіти без електрики

У четвер, 13 червня 2024 року, у Дніпрі та області введені графіки стабілізаційних відключень світла. Вони введені лише на дві години ― з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Дніпровські електромережі. Відповідне розпорядження було дано НЕК Укренерго.

"13 червня, з 20:00 до 22:00, діятимуть стабілізаційні відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго", ― йдеться у повідомленні.

Перевірити графіки відключень для вашої адреси можна кількома способами:

на сайті;

в чат-боті у Viber або Telegram.

ДТЕК вкотре звертається до українців з проханням ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе енергосистемі, що призведе до зменшення відключень для побутових споживачів.

Зазначимо, що такі ж графіки застосовують у Києві та області. Відключення планують з 20:00 до 22:00. Такі обмеження встановлені Укренерго для всіх областей України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у США планують захистити українську енергетику від російських обстрілів. Наразі у пріоритеті короткочасна реконструкція електромережі. Це допоможе запобігти блекауту.

Також ми раніше писали, що президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів щодо відновлення енергосистеми. Він нагадав, що до опалювального сезону залишилось кілька місяців.