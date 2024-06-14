Готуйте свічки та заряджайте павербанки: в Укренерго попередили про відключення світла 15 червня

Окрема увага до пікових годин

Хмарна погода впливає не лише на настрій українців, а й на роботу сонячних електростанцій (СЕС), про які ми детально розповідали в окремому матеріалі. В Укренерго попередили про графіки погодинних відключень світла у суботу, 15 червня. Обленерго застосовуватимуть їх по всій території України, з 08:00 і до 23:00.

Про це повідомили у своєму Телеграм-каналі. Окремо наголосили на найбільш пікових годинах для всіх користувачів.

"Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні, з 08:00 і до 23:00. З 16:00 і до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів", — йдеться в повідомленні.

В компанії зауважили, що змушені застосовувати графіки, зокрема і через знижену роботу СЕС, і через відправку у ремонт чергового атомного блоку, про що ми попереджали раніше.

При цьому, в Укренерго заспокоїли, що електроживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися жодним чином не буде. Також у компанії вкотре нагадали, що головні причини обмежень — наслідки російських обстрілів, які суттєво пошкодили енергосистему України.

Щодо імпорту електроенергії від країн-союзниць, то протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови було імпортовано 31 904 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував інтерв’ю з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Про те, як швидко пройде відбудова енергетичних потужностей і яку енергосистему Україна будує нині читайте в матеріалі "Телеграфу": Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання