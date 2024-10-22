Дві судимості та дитяча колонія: за що сидів Віктор Янукович і як він тоді виглядав

В історії з судимостями президента-втікача багато "білих плям"

Віктор Янукович – відома постать в українській політиці, він втік з країни під час Революції Гідності. А до того побував на багатьох важливих державних посадах і навіть був обраний президентом України.

"Телеграф" вирішив згадати, що відомо про судимості Віктора Януковича і як він виглядав у молодості.

Янукович і дві судимості — що відомо

Віктор Янукович народився у селищі Жуківка на Донеччині в сім’ї металурга та медсестри. Мати померла, коли йому було лише два роки, а в новій родині батька його не прийняли, тож він був змушений жити з бабусею. Дитинство Януковича було бідним і складним, можливо, тому він зв’язався з поганою компанією. 1968 року, у свої 17 років, майбутній президент отримав першу судимість — за грабіж. Він отримав три роки позбавлення волі, але відсидів лише півроку у дитячій виправній колонії та вийшов на волю раніше за "співпрацю з адміністрацією".

Після цього терміну Янукович влаштувався працювати на Єнакіївський металургійний завод газовиком. Проте вже 1970 року він знову потрапив під суд — за завдання тілесних ушкоджень його засудили до двох років позбавлення волі, і цей термін він відсидів повністю.

Судимість намагалися приховати, коли Янукович зібрався пробивати собі шлях у політику. Слід зазначити, що спочатку у своїй автобіографії, представленій 18 листопада 2002 року у Верховній Раді перед призначенням на посаду прем’єр-міністра, Янукович вказав інформацію про дві судимості. Однак пізніше цю інформацію намагалися зам’яти. Повідомлялося, що судимості Януковича нібито були не просто погашені, а й взагалі визнані помилкою судів. Однак перевірити це неможливо, бо документи знищені після закінчення терміну давності або "втрачені".

Треба сказати, що ці судимості Януковича у молодості відіграли важливу роль у тому, що народ збунтувався проти президента. За часів виборів та Революції Гідності ця тема неодноразово була на слуху.

Тим часом після всіх подій на Майдані, розстрілу Небесної Сотні та втечі Януковича з України на нього заведено вже не одну кримінальну справу і відбувся не один суд. Януковича звинувачують у зловживанні владою, корупції, розкраданні коштів у особливо великих розмірах та державній зраді.

У січні 2019 року Віктора Януковича було заочно засуджено Оболонським районним судом Києва на 13 років позбавлення волі. Він був визнаний винним у державній зраді та допомозі у веденні агресивної війни.

Кучма, Путін, Янукович. Фото: Getty Images

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