Як виглядали усі президенти України у молодості: від Кравчука до Зеленського (фото)

Вони всі змінилися до невпізнанності

Україна вже 33 роки є незалежною державою та пережила безліч випробувань. Під час президентства Володимира Зеленського, у війну з Росією, ми, схоже, проходимо через найважчий період. Однак до нього було ще п’ять президентів, і всі вони колись були молодими.

"Телеграф" вирішив порівняти, як виглядали Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський та втікач Віктор Янукович у молодості. Цікаво, що деякі президенти України змінилися до невпізнання.

Леонід Кравчук

Кравчук був на посаді президента України з 1991 по 1994 рік.

Леонід Кучма

Кучма обіймав посаду президента з 1994 по 2005 рік. Примітно, що він залишається єдиним президентом України, якого було переобрано на два терміни поспіль.

Віктор Ющенко

З 2005 до 2010 року Ющенко обіймав посаду третього президента. Він став першим президентом України, який розпустив Верховну Раду. Це призвело до дострокових виборів 2007 року.

Віктор Янукович

2010 року став президентом України. Втік із країни у 2014 році після масових протестів у Києві — Євромайдану.

Петро Порошенко

Президент України з 7 червня 2014 року до 20 травня 2019 року. Після втечі Януковича Порошенко став єдиним президентом, котрий виграв вибори у всіх регіонах країни.

Володимир Зеленський

У 2019 році став шостим президентом країни. На термін Зеленського припало повномасштабне вторгнення Росії до України. До сьогодні він постійно веде переговори із західними партнерами щодо постачання техніки та озброєння для ЗСУ.

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