Це не дизайн: для чого насправді потрібна щілина під дверима у квартирах та будинках

Навіть маленький зазор біля дверей здатний покращити комфорт у будинку

У квартирах та будинках під дверима часто можна помітити невелику щілину – і це не випадковість. Вона виконує одразу кілька корисних функцій.

Річ у тому, що щілина під дверима допомагає повітрю вільно циркулювати між кімнатами. Особливо це важливо, якщо у приміщенні працює система опалення або кондиціонер. А без щілини повітря може застоюватися, а температура в різних кімнатах сильно відрізнятиметься.

Також варто додати, що щілина під дверима полегшує рух повітря у будинках із централізованою вентиляцією або витяжкою. Через це приміщення провітрюються рівномірно, зменшується вологість та ризик появи плісняви.

Крім функції вентиляції, щілина під дверима може зменшити навантаження на техніку. Тобто, коли повітря може нормально циркулювати, системи опалення та кондиціювання працюють ефективніше. Своєю чергою, це економить електроенергію та продовжує термін служби техніки.

При цьому фахівці радять дотримуватися балансу: щілина повинна бути невеликою — достатньо кількох сантиметрів, щоб вона виконувала функцію вентиляції, але не пропускала надто багато холоду чи протягу.

Щілина під дверима. Фото: Freepik

