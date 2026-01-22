Майже як Путін. На новій обкладинці The Economist з Трампом помітили цікаву деталь
В коментарях українці не тільки жартували
У четвер, 22 січня, у мережі показали нову обкладинку The Economist з президентом США Дональдом Трампом. На ній зображений голова Білого дому верхи на білому ведмеді з голим торсом.
Окрім того, ця обкладинка має досить провокаційну назву "НАТО більше немає". У мережі користувачі одразу помітили кілька цікавих деталей, про що розповість "Телеграф".
Першим, що впадає в око є, те наскільки сильно цей знімок схожий на попередні фото очільника Росії Володимира Путіна. Ще у 2009 році в мережі з'явились кадри як голова Кремля верхи на коні скаче через річку. А менеше ніж через 10 років користувачі за допомогою фотошопу замінили скакуна на бурого ведмедя. Тоді ці кадри активно використовувала російська пропаганда, аби "показати силу та велич Росії".
Наразі ж, якщо порівнювати фото Путіна та Трампа на ведмедях, спільного чимало. До слова, деякі користувачі були здивовані тим, що президенту США не прифотошопили більш привабливливий та накачаний торс.
У мережі українці писали, що нова обкладинка з Трампом — "це косплей на друга Путіна". Були й ті, хто згадали претензію голови Білого дому до президента України Володимира Зеленського щодо відсутності костюма. Люди у коментарях пишуть:
- Забули червону кульку на ніс приліпити.
- Ліфчик забув надіти.
- Десь я одну таку міль уже бачив.
- Чому без костюма?
- Косплей на друга Володю?
- Треба було фото поряд з другом Владіміром на бурому ведмеді.
