Майже як Путін. На новій обкладинці The Economist з Трампом помітили цікаву деталь

В коментарях українці не тільки жартували

У четвер, 22 січня, у мережі показали нову обкладинку The Economist з президентом США Дональдом Трампом. На ній зображений голова Білого дому верхи на білому ведмеді з голим торсом.

Окрім того, ця обкладинка має досить провокаційну назву "НАТО більше немає". У мережі користувачі одразу помітили кілька цікавих деталей, про що розповість "Телеграф".

Першим, що впадає в око є, те наскільки сильно цей знімок схожий на попередні фото очільника Росії Володимира Путіна. Ще у 2009 році в мережі з'явились кадри як голова Кремля верхи на коні скаче через річку. А менеше ніж через 10 років користувачі за допомогою фотошопу замінили скакуна на бурого ведмедя. Тоді ці кадри активно використовувала російська пропаганда, аби "показати силу та велич Росії".

Обкладинка The Economist з Трампом та ведмедем

Путін на ведмеді. Фото: росЗМІ

Путін верхи на коні. Фото: росЗМІ

Наразі ж, якщо порівнювати фото Путіна та Трампа на ведмедях, спільного чимало. До слова, деякі користувачі були здивовані тим, що президенту США не прифотошопили більш привабливливий та накачаний торс.

У мережі українці писали, що нова обкладинка з Трампом — "це косплей на друга Путіна". Були й ті, хто згадали претензію голови Білого дому до президента України Володимира Зеленського щодо відсутності костюма. Люди у коментарях пишуть:

Забули червону кульку на ніс приліпити.

Ліфчик забув надіти.

Десь я одну таку міль уже бачив.

Чому без костюма?

Косплей на друга Володю?

Треба було фото поряд з другом Владіміром на бурому ведмеді.

