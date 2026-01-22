Почти как Путин. На новой обложке The Economist с Трампом заметили интересную деталь
В комментариях украинцы не только шутили
В четверг, 22 января, в сети показали новую обложку The Economist с президентом США Дональдом Трампом. На ней изображен глава Белого дома верхом на белом медведе с голым торсом.
Кроме того, эта обложка имеет достаточно провокационное название "НАТО больше нет". В сети пользователи сразу заметили несколько интересных деталей, о чем расскажет "Телеграф".
Первое, что бросается в глаза, то насколько сильно этот снимок похож на предыдущие фото главы России Владимира Путина. Еще в 2009 году в сети появились кадры как глава Кремля верхом на коне скачет через реку. А менее чем через 10 лет пользователи с помощью фотошопа заменили скакуна на бурого медведя. Тогда эти кадры активно использовала российская пропаганда, чтобы "показать силу и величие России".
Сейчас же, если сравнивать фото Путина и Трампа на медведях, общего немало. К слову, некоторые пользователи были удивлены тем, что президенту США не прифотошопили более привлекательный и накаченный торс.
В сети украинцы писали, что новая обложка с Трампом — "это косплей на друга Путина". Были и те, кто вспомнил претензию главы Белого дома к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отсутствии костюма. Люди в комментариях пишут:
- Забыли красный шарик на нос прилепить.
- Лифчик забыл надеть.
- Где-то одну такую моль уже видел.
- Почему без костюма?
- Косплей на друга Володю?
- Нужно было фото рядом с другом Владимиром на буром медведе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы ярко высмеяли "Совет мира" Трампа.