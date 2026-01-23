"Коли вночі включили світло": смішне життєве відео стало хітом TikTok

Жартівливий ролик показав, як подача світла може стати справжнім апокаліпсисом

Українців розсмішило курйозне відео в соцмережах про те, що буває, коли вночі раптово вмикається світло. Через відключення електроенергії, швидше за все, кожен мешканець нашої країни потрапляв у подібну ситуацію.

Відповідні кадри опубліковані у ТікТок. Після подачі світла у квартирі розпочався справжній бедлам.

Герой ролика ліг спати, не вимкнувши світло та не відключивши від мережі електроприлади. Коли він прокинувся, у вічі яскраво світила люстра, а з телевізора голосно звучала скандальна пісня Тіни Кароль, яка стала причиною суперечки між колишнім головою ОП Андрієм Богданом та народною депутаткою від "Слуги народу" Ольгою Василевською-Смаглюк "У нас немає світла".

Одночасно з цим, як божевільна, миготіла гірлянда і горіла зірка на верхівці ялинки, а розумна колонка безуспішно намагалася перекричати Кароль. Начебто цього було недостатньо, увімкнувся шуруповерт і пролунав сигнал телефону.

Відео закінчилося тим, що герой дістався електрощитка і вирубив у квартирі світло, щоб спокійно поспати.

