Ви не повірите: що було в меню культового київського ресторану "Столичний" у 1975 році (фото)

Тут завжди було багатолюдно

Київський ресторан "Столичний" був улюбленим місцем для столичної еліти у Радянські роки. Він розташовувався на Хрещатику та славився традиційною українською кухнею. Фірмовими стравами тут були борщ, юшка, солянка та котлети по-київськи.

Цікаво, що на території ресторану був сигаретний клуб, а вечорами на гостей чекала розважальна програма. На жаль, "Столичний" не дожив до наших днів і був зруйнований вщент.

"Телеграф" розповідає про культовий ресторан "Столичний" та пропонує читачам ознайомитися з меню, яке у 1975 році презентували гостям закладу.

Що відомо про ресторан "Столичний"

У шістдесятих роках у Києві налічувалося лише 12 ресторанів та саме "Столичний" вважався головним закладом столиці. Тут був буфет і просторі світлі зали. Гостей обслуговували поштиві офіціанти з білими рушниками на рукавах.

У закладі "Столичний" було представлено традиційну українську кухню. Фірмові страви – борщ, котлета по-київськи, юшка та солянка.

Обід тут обходився, в середньому, в 3 рублі за середньої зарплати в 100 рублів. Увечері у ресторані проходили розважальні програми та працював сигаретний клуб.

Вдень у "Столичному" можна було зустріти студентів та звичайних киян, які забігали до кулінарної або буфету ресторану. Вечорами ж у ресторані збиралася вже більш заможна публіка, яка багато замовляла та розслаблялася під розважальну програму.

Тут також було дуже престижно проводити дні народження, ювілеї та весілля. Це вважалося показником заможності та спроможності.

Чайові залишати тоді категорично заборонялося, оскільки це вважалося "буржуазними подачками". Потрапити до закладу було складно, бо тут завжди "не було місць", але вони чарівним чином з’являлися, якщо дати "червонець" швейцару.

Також цей ресторан свого часу потрапив у гучний корупційний скандал через розкрадання матеріальних цінностей та коштів (так звана "справа Шахіні").

"Лівий" прибуток ресторану "Столичний" за день досягав 750 рублів, тоді як середня зарплата інженера в ті роки становила приблизно 120 рублів на місяць.

Тоді завідувачку засудили на 10 років за те, що у закладі проводили махінації з калькуляційними картками, а дорогі інгредієнти у стравах замінювали на більш дешевші.

Меню ресторану "Столичний" у 1975 році

Меню закладу було досить різноманітним на той час. Гостям пропонували перші та другі страви, закуски, десерти та напої.

Була у ресторані також барна та сигаретна карти.

У закладі можна було замовити комплексні обіди, які коштували від 1,60 до 2,20 рублів. Їх кілька разів на місяць дозволяли собі вдень столичні студенти, яким хотілося також відчути ресторанну атмосферу та смачно поїсти.

В основному меню були представлені такі фірмові страви, як:

котлети по-столичному за 1 рубль 75 копійок

битки по-столичному за 95 копійок

печінка по-столичному за 1 рубль 02 копійку

галушки запечені із салом за 32 копійки.

Також пропонувався борщ за 40 коп., юшка за 19 коп., печінка за 60 коп. і тефтелі з гарніром за 55 копійок.

Серед закусок можна виділити салат "Метро" за 81 коп., заливну осетрину з лимоном за 99 коп., лосось за 84 коп. і буженину за 40 копійок.

Також пропонувалися на вибір соління, кілька найменувань риби, сиру та ковбаси.

У барній карті були представлені різні алкогольні напої. Цікаво, що їх подавали у "тарі" по 100 грам. На вибір пропонувалася горілка, вина сухі та міцні, шампанське, лікери, а також пиво, соки та газовані напої.

Найдорожчим і найелітнішим вважався коньяк "Київ", який коштував 4 рублі 35 копійок.

З десертів пропонували морозиво, тістечка, шоколад та цукерки.

Також у "Столичному" був сигаретний клуб і тут можна було придбати сигарети з фільтром та без фільтра. Наприклад, пачка "Біломор-каналу" коштувала 22 копійки, а "Столичних" — 40 копійок.

Де розташовувався ресторан "Столичний" та що з ним сталося

Будівля ресторану розташовувалась у Печерському районі Києва біля станції метро "Дніпро" за адресою: Хрещатик, 5.

У 2003 році будинок ресторану знесли, оскільки на його місці планували звести висотний готельний комплекс. Далі часи змінилися і цим планам не судилося здійснитися.

Адже за результатами архітектурного конкурсу переміг проект, яким пропонувалося зберегти архітектурний ансамбль Хрещатика, і замовника це не влаштовувало, оскільки він хотів виключно висотку.

Тому вже понад 20 років на місці ресторану "Столичний" – порожнеча. І цей культовий заклад залишився лише на фото та в пам’яті його відвідувачів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав відомий київський ресторан "Дубки". Заклад бачив багатьох відомих особистостей, а на його території було знято одразу кілька відомих художніх фільмів.