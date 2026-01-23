Познайомився з майбутньою дружиною у суді. Як виглядає обраниця Стерненка і ким вона працює
Свого часу Наталія працювала у Супрун
Відомий український активіст та волонтер Сергій Стерненко, який став радником нового голови Міноборони Михайла Федорова, майже 9 років перебуває у стосунках із Наталією Усатенко.
Що потрібно знати:
- Наталія Усатенко народилася у Донецькій області
- У 2016 році вона познайомилася зі Стерненком і брала участь в акціях на його підтримку
- У листопаді 2024 року Стерненко публічно повідомив про їх заручини
Наталя народилася 30 липня 1997 року у Донецькій області, зараз їй 28 років. На своїй сторінці у Facebook вона зазначає, що здобула освіту в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
Усатенко близько двох років працювала у сфері телебачення, зокрема на "Першому міському каналі" Одеси, а також у Міністерстві охорони здоров’я України у 2018-2019 роках. Протягом року дівчина співпрацювала з українською громадською організацією та видавничим будинком ArcUA. Якийсь час вона працювала прессекретарем ексголови Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун.
Надалі Наталія обіймала посади у видавництві "Лабораторія", Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) та Міністерстві освіти і науки України.
Стосунки з активістом Стерненко
Відомо, що із Сергієм дівчина познайомилася у 2016 році на одному із судових засідань в Одесі у справі росіян та колаборантів, причетних до подій 2 травня 2014 року. Свого часу Наталю затримували під час акцій протесту на підтримку Сергія Стерненка та допитували у судах у справі волонтера.
Спочатку пара жила разом в Одесі, а згодом переїхала до Києва. 30 листопада 2024 року активіст оголосив про свої заручини з коханою.
Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю
Наразі Наталя закрила свої соцмережі, тому невідомо, чим вона займається. Стерненко також вважає за краще тримати своє особисте життя в секреті.
