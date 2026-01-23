Познайомився з майбутньою дружиною у суді. Як виглядає обраниця Стерненка і ким вона працює

Свого часу Наталія працювала у Супрун

Відомий український активіст та волонтер Сергій Стерненко, який став радником нового голови Міноборони Михайла Федорова, майже 9 років перебуває у стосунках із Наталією Усатенко.

Що потрібно знати:

Наталія Усатенко народилася у Донецькій області

У 2016 році вона познайомилася зі Стерненком і брала участь в акціях на його підтримку

У листопаді 2024 року Стерненко публічно повідомив про їх заручини

Наталя народилася 30 липня 1997 року у Донецькій області, зараз їй 28 років. На своїй сторінці у Facebook вона зазначає, що здобула освіту в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Усатенко близько двох років працювала у сфері телебачення, зокрема на "Першому міському каналі" Одеси, а також у Міністерстві охорони здоров’я України у 2018-2019 роках. Протягом року дівчина співпрацювала з українською громадською організацією та видавничим будинком ArcUA. Якийсь час вона працювала прессекретарем ексголови Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун.

Надалі Наталія обіймала посади у видавництві "Лабораторія", Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) та Міністерстві освіти і науки України.

Стосунки з активістом Стерненко

Відомо, що із Сергієм дівчина познайомилася у 2016 році на одному із судових засідань в Одесі у справі росіян та колаборантів, причетних до подій 2 травня 2014 року. Свого часу Наталю затримували під час акцій протесту на підтримку Сергія Стерненка та допитували у судах у справі волонтера.

Спочатку пара жила разом в Одесі, а згодом переїхала до Києва. 30 листопада 2024 року активіст оголосив про свої заручини з коханою.

Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю Сергій Стерненко

Наразі Наталя закрила свої соцмережі, тому невідомо, чим вона займається. Стерненко також вважає за краще тримати своє особисте життя в секреті.

Раніше ми розповідали, як виглядає дружина боксера Олександра Усика. "Телеграф" писав, що Катерина є матір’ю чотирьох дітей.