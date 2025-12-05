Від "студентського мера" до наймолодшого міністра в історії України. Що відомо про Михайла Федорова

У 2014 році він уперше балотувався до Ради, висунувшись від партії "5.10"

Віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважається одним з основних кандидатів на посаду керівника Офісу президента. "Телеграф" розповідає, що про нього відомо.

Що потрібно знати:

Михайло Федоров – наймолодший міністр в історії України та лідер цифрової трансформації

Він ініціював створення "Дії", цифрових COVID-сертифікатів та оборонних сервісів для армії і громадян

Міністр одружений та виховує 8-річну доньку

Федоров народився 21 січня 1991 року у місті Василівка Запорізької області. У 2009-2014 роках він здобув освіту на факультеті соціології та управління Запорізького національного університету. Також закінчив навчання у "Вищій політичній школі" та "Освітній школі представників НАТО в Україні".

Отримував стипендію ОБСЄ у рамках екологічного моніторингу Запоріжжя, а у 2012 році був обраний "студентським мером" Запоріжжя. Також закінчив програму зі стратегії цифрової трансформації у Єльській школі менеджменту.

Бізнес та політика

З 2015 по 2019 рік Федоров — засновник та директор SMMSTUDIO, агенції з налаштування рекламних кампаній у соцмережах. 2014 року балотувався до Верховної Ради від партії "5.10". 2018-го обіймав посаду операційного директора проєкту "Суперлюди".

У 2019 році керував digital-напрямком передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, після чого став його позаштатним радником із digital. На парламентських виборах 2019 року пройшов до Ради за списком партії "Слуга народу". З 29 серпня 2019 року обіймає посаду віцепрем’єр-міністра України та одночасно очолює Міністерство цифрової трансформації.

Михайло Федоров очолював Мінцифру в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко, став наймолодшим міністром в історії України та головним драйвером концепції "держава у смартфоні". Під його керівництвом з’явилися "Дія", "Дія.City", "єМалятко", цифрові COVID-сертифікати, інтернет-субвенція та мережа модернізованих ЦНАП. Мінцифра запровадила систему CDTO, розвивала цифрові реєстри, усувала корупційні схеми та запустила ініціативи для бізнесу та ІТ-сектору.

Після 24 лютого 2022 року Федоров розширив функціональність "Дії", представивши єДокумент, єВідновлення та сервіси допомоги громадянам, став одним з ініціаторів UNITED24 та програми "Армія дронів", що прискорило розвиток українського ринку БпЛА. Пізніше було створено оборонну екосистему Brave1.

На його звернення Starlink Ілона Маска оперативно розгорнули в Україні, забезпечивши критичний та фронтовий зв’язок. Мінцифра організувала перенесення державних реєстрів за кордон, створила ІТ-армію та чатбот ЄВорог для протидії кібератакам та допомоги ЗСУ.

З березня 2023 року Федоров також займався інноваціями, освітою, наукою та технологіями, розробивши стратегію трансформації української освіти. Після зміни уряду у липні 2025 року він зберіг посаду голови Мінцифри та став першим віцепрем’єр-міністром України.

Михайло Федоров та сім’я

Одружений з Анастасією Володимирівною Федоровою (уродженою Карпенко). Дружина Федорова навчалася у Запорізькому національному університеті на іншому факультеті. 2017 року у пари народилася донька Марія. Нині дівчинці 8 років.

Федоров із дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/michael.fedorov

Політик із дочкою Марією. Фото: instagram.com/michael.fedorov

Нагадаємо, що раніше політолог Сергій Ягодзінський проаналізував чотири кандидатури на посаду керівника ОП. На його думку, людина має бути непомітною і неамбіційною політично.