Познайомилися і зникли один для одного на 4 роки: як виглядає вдова загиблого голови МВС Монастирського

Політик був сім’янином та батьком двох хлопчиків

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі у Броварах 18 січня 2023 року і зараз спочиває на Байковому цвинтарі в Києві, був сімейною людиною, проте вважав за краще не афішувати своє особисте життя.

Покійний голова МВС був у щасливому шлюбі з дружиною Жанною Монастирською і батьком двох чудових дітей. "Телеграф" ділиться подробицями про вдову Дениса Монастирського та як вона виглядає.

Жанна Монастирська — що про неї відомо

Жанна Вікторівна Монастирська народилася 23 січня 1985 року (зараз їй 40 років) у місті Хмельницькому. Освіту здобула у двох навчальних закладах: з 1989 по 2000 рік навчалася в Обласному ліцеї-інтернаті, а з 2002 по 2007 рік закінчила Хмельницький університет управління та права.

В інтерв’ю ТСН Жанна розповідала, що була знайома з майбутнім чоловіком ще до навчання в університеті, але потім їхній зв’язок обірвався на чотири роки. "Об’єднала нас все ж таки культурна діяльність. Ми разом писали книгу про культурні пам’ятки міста Хмельницький. Ось тоді і було пізнання один одного та розуміння того, що у нас багато спільних інтересів та поглядів", — поділилася жінка.

Дружина покійного Дениса Анатолійовича розпочала професійний шлях як викладач, потім стала доцентом Хмельницького інституту управління та права. За даними 2018 року, Жанна Монастирська – головний спеціаліст відділу представництва та судово-аналітичної роботи в Управлінні правового забезпечення Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відомо, що подружжя разом ростило двох синів — Павла та Михайла. В інтерв’ю Жанна тепло відгукується про чоловіка як про найкращого батька. Разом вони багато мандрували, любили активний відпочинок. "Були походи в ліс із розпалюванням багаття, походи на байдарках, у гори. Обидва сини дуже схожі на батька. Це помічається в рисах характеру, у словах, поведінці, зовнішності", — ділилася вдова Монастирського.

Після трагічної авіакатастрофи Монастирська приєдналася до створення документального проєкту "Незавершений політ", який був присвячений життю та професійній діяльності її чоловіка. "Він мені наснився тільки раз після цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але найголовніше, що уві сні від нього прозвучала фраза "Все буде добре". Я це розцінюю по відношенню до нашої країни", — розповідала Жанна Вікторівна.

Вдова голови МВС веде непублічне життя. Свого загиблого чоловіка Жанна вважає за героя. У червні 2024 року стало відомо, що після своєї загибелі Денис Монастирський виграв суд у "злодія в законі".